Čeští simulanti hlásí návrat. Na začátku července se vrací proplácení prvních dnů nemoci

Lidé, kteří nově v červenci onemocní, tak na své výplatní pásce najdou o nějakou tu korunu více. A toto „zbohatnutí“ je jednoduché. Ze zákona zmizí karenční lhůta, kvůli které lidé první tři dny nemoci nedostávali vůbec nic – ani nemocenskou, ani náhradu mzdy. Ale tomu je konec… Nově budou nemocní dostávat náhradu ve výši 60 procent mzdy. Což v praxi znamená, že lidé s průměrnou mzdou 32 466 korun tak dostanou asi 2 580 Kč.

Karenční lhůta

Takzvanou karenční lhůtu, tedy situaci, kdy se první tři dny neproplácí ani nemocenská, ani náhrada mzdy, v roce 2008 zavedla vláda Mirka Topolánka. Ústavní soud ale karenční dobu okamžitě zrušil jako protiústavní, vláda následně pozměnila zákon a od ledna 2009 opět vstoupila v platnost.

„Karenční doba dnes neplní funkci, se kterou byla zavedena,“ okomentovala nové opatření Barbara Hanousek Eckhardová z tiskového oddělení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Zrušení karenční lhůty se nelíbí zaměstnavatelům a pravicové opozici, spory trvají už od doby jejího zavedení.

Miliardové náklady

Zaměstnavatelé se hájí, že se počet pracovních neschopností vrátí do starých čísel. To znamená, že ročně se jejich počet bude o několik procent zvyšovat. Mluvčí Svazu průmyslu a dopravy Eva Veličková uvádí, že náklady porostou asi o osm miliard korun.

„Celkové náklady se kvůli tomu firmám zvýší odhadem o osm miliard korun. Jedná se o dodatečné náklady za přesčasy nebo brigádníky, které nahradí chybějící zaměstnance,“ uvedla mluvčí.

Uvádí se, že to může skončit tím, že firmy budou pomaleji zvyšovat mzdy. Zaměstnavatelé si také myslí, že zneužívání pracovní neschopnosti by mohlo omezit plošné zavedení funkční elektronické neschopenky. Díky tomuto systému by firmy okamžitě věděly, že je pracovník nemocný. Elektronická neschopenka ale začne fungovat až za půl roku.

Pomoc ministerstva

Ministerstvo práce České republiky však námitky zaměstnavatelů nebere a uvádí, že nemocnost je na stejné úrovni.

„Krátkodobá nemocnost je dnes na stejné úrovni jako před zavedením karenční doby. Dlouhodobá nemocnost se dokonce o polovinu zvýšila,“ oznámilo tiskové oddělení úřadu.

Stát zaměstnavatelům uleví v odvodech. Jana Buraňová z České správy sociálního zabezpeční uvedla, že od 1. července dochází ke snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění u zaměstnavatelů, osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a u zahraničních zaměstnanců o 0,2 procenta. Zaměstnavatelé ale stejně namítají, že jim to ušetří pouze tři miliardy ročně z osmi.