Kdo by čekal, že Staňka na festivalu ve Varech přivítají zrovna takhle. Zahraniční hosté kvůli němu pozvedávají obočí

Stejně jako každý rok se i v tomto roce koná světově proslulý Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Letos daná akce vypukla 28. června a bude pokračovat až do soboty 6. července. S netradičním přivítáním se na festivalu ale setkala například česká ministryně financí či současný ministr kultury, kvůli kterému by se dalo říct, že nyní česká vláda zažívá jakousi krizovou situaci.

Neobvyklá přivítání politiků

Při příjezdu hostů na letošní festival došlo k několika neobvyklém přivítání. To nastalo v momentě, kdy na místo dorazila česká ministryně financí(ANO) společně se svým manželem. Když se však dotyčná prošla po červeném koberci, z davu se nečekaně ozval pískot a pokřikování jako „Fuj, fuj“. Ani takové chování okolních lidí však ministryni nezaskočilo, a tak se navzdory pískotu na dotyčné otočila a s úsměvem jim zamávala.

Karlovarského festivalu se účastní také ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). Někteří však jeho příjezd považují za nedůstojný moment v moderní historii festivalu. Tímto způsobem se na Staňkovu adresu vyjádřil moderátor veřejnoprávní televize Saša Michailidis. Ten svůj názor vysvětlil tím, že ministr Staněk nemá ani důvěru značné části kulturní obce, ani své vlastní politické strany. Sociální demokraté jej totiž chtějí vyměnit.

„Je to vlastně jedna z těch věcí, kvůli které občas pozvedají zahraniční hosté své obočí,“ okomentoval jeho účast na festivalu moderátor.

I přes to všechno však Staněk na rozdíl od Schillerové dopadl dobře, jelikož jej při jeho cestě po červeném koberci nezněl z davu pískot, ale zavládlo hrobové ticho.

„Ono je tam těch pitomců víc.“ Miloš Zeman promluvil o snahách ČSSD a jmenování nového ministrahttps://t.co/gUwfDuzhf3 pic.twitter.com/pRZregAYjP — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 29. června 2019

Hosté festivalu

Za letošní hlavní hvězdu festivalu je považována americká oscarová herečka Julianne Mooreová, která do Karlových Varů dorazila v doprovodu svého manžela, režiséra Barta Freundlicha. A právě na její příjezd stovky fanoušků tak dychtivě čekaly. Uvádí se, že Mooreová při slavnostním zahájení obdržela cenu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.

Kromě ní na 54. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary stihla dorazit již velká část hostů. Mezi nimi byl například americký herec Billy Crudup, ale také české herečky Anna Geislerová, Jiřina Bohdalová nebo herec Miroslav Donutil. Stejně tak se po červeném koberci prošla manželka exprezidenta ČR Livia Klausová. Diváků nadšeně vítali i loni oceněného Jaromíra Hanzlíka.

Babiš si se Zemanem promluví o výměně ministra kultury, na schůzku v Lánech je pozván také Hamáčekhttps://t.co/DsJozccTCs — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 28. června 2019

​Nejspíše není žádným překvapením, že velký potlesk hostů si vysloužil prezident daného festivalu Jiří Bartoška, který dorazil spolu s manželkou Andreou, či oblíbený český moderátor Marek Eben.

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

Jedná se o největší filmový festival v České republice, který spadá do kategorie A (tj. nespecializovaný festival se soutěží celovečerních hraných filmů) například spolu s festivaly v Cannes, Berlíně, Benátkách nebo Tokiu. Je to jeden z nejstarších filmových festivalů na světě a stal se nejprestižnějším filmovým festivalem ve střední a východní Evropě.

Festival se koná tradičně začátkem července. Každý rok je na festivalu promítáno více než 180 celovečerních filmů a několik desítek krátkých filmů z celého světa.

Letos hlavní soutěž uvede deset světových a dvě mezinárodní premiéry.

Kauza kolem Staňkovy demise a možné důsledky

Antonín Staněk podal demisi již v půlce dubna. Svůj krok zdůvodnil tím, že odchází na přání předsedy strany Jana Hamáčka, a to po „masivní kampani“ a boji s „elitami“, což vyvolalo jeho rozhodnutí odvolat Jiřího Fajta z postu ředitele pražské Národní galerie a Michala Soukupa z křesla šéfa olomouckého Muzea umění. Na Fajta i Soukupa a jeho předchůdce Pavla Zatloukala pak podal trestní oznámení.

Zeman odhalil, kdo stojí za Milionem chvilek a prozradil, proč ČSSD nikdy z vlády neodejdehttps://t.co/RIIki9ymnu pic.twitter.com/NiYVu909AM — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 28. června 2019

​​Zeman však Staňkovu demisi nepřijal. Ve čtvrtek 27. června argumentoval tím, že ústava nestanoví lhůtu, v níž má prezident reagovat na návrh výměny ministrů.Na čtvrteční tiskové konferenci na Vysočině pak oznámil, že o přijetí rezignace dosavadního ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) bude rozhodovat až po vyšetření trestního oznámení, které dotyčný podal. Prezident tak odmítl přijmout ultimátum, které mu dalo ČSSD. Uvedl, že tento stranický krok považuje za drzost.

ČSSD původně prohlásilo, že pokud k odvolání Antonína Staňka a jmenování nového ministra Michala Šmardy do stanoveného termínu 30. června nedojde, pak premiér Andrej Babiš od šéfa ČSSD Jana Hamáčka obdrží dopis, podle kterého by měla být na prezidenta podána kompetenční žaloba. Nicméně termín, který Hamáček stanovil, je poměrně dost šibeniční.

Jedinou osobou, která může tento spor u Ústavního soudu kvůli neodvolání či nejmenování ministra vyvolat, je právě předseda vlády. Andrej Babiš však nevidí jediný důvod, proč by měla být na prezidenta podána kompetenční žaloba.

„Nevidím důvod podávat žalobu,“ řekl Babiš s tím, že do pátečního setkáni s Hamáčkem se ke kauze nebude dál vyjadřovat.

Předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka prohlásil, že pokud žaloba nepřipadá v úvahu, pak by měli sociální demokraté odejít z vlády. Ve hře je tak jejich konec ve vládě. A pokud by opravdu všichni ministři za ČSSD složili své funkce, pak by je podle koaliční smlouvy měli následovat i poslanci z hnutí ANO. V takové chvíli by tedy kabinet padl.

Celou věc navíc neulehčila ani úterní schůzka Michala Šmardy se Zemanem. Na tomto setkání totiž česká hlava státu Šmardovi naznačila, že jej ministrem jmenovat nehodlá. A později to Zeman ještě zopakoval.

Nicméně Zeman je připraven přijmout dne 2. července v Lánech premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedu ČSSD a místopředsedu vlády Jana Hamáčka a projednat s nimi výměnu ministra kultury, kterou požaduje koaliční ČSSD.