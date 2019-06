Budoucí český velvyslanec při NATO Landovský ohlásil velká předsevzetí. To jako vážně?

Jakub Landovský, odborný náměstek z ministerstva obrany, získá nové angažmá. Brzy nás zastoupí jako velvyslanec v NATO. Radiožurnálu, viz níže, se vyjádřil tak, že kdyby to slyšel kdokoli v ČSSR, např. v 80. letech, asi by se domníval, že tu někdo zešílel. Landovský sní o pohybu armád v Evropě a uvolnění rukou NATO, aby se mohlo „věnovat“ Rusku.