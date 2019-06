„Faltýnek ve Varu.“ Lechtivý snímek místopředsedy ANO na festivalu ve Varech pobouřil sociální sítě

Na světoznámý karlovarský festival, který letos vypukl 28. června a bude pokračovat až do soboty 6. července, zavítal i politik Faltýnek. Na to by nebylo nic neobvyklého. Nicméně, fotografie, na které je dotyčný zachycen v objetí se svou přítelkyní, obletěla sociální sítě a vzbudila pořádný rozruch.

Fotografie, jež vyvolala bouři emocí

Autorkou zveřejněné fotografie je uživatelka Twitteru Lucie A. Sulovská. Ta k publikované fotografii napsala:

„Faltýnek ve Varech. Paní je přítelkyně, abyste si nemysleli, ale stejně neuvěřitelná kompozice. Czechpress photo!“

Faltýnek ve Varech. Paní je přítelkyně, abyste si nemysleli, ale stejně neuvěřitelná kompozice. Czechpress photo! pic.twitter.com/YVFRGofQzh — Lucie A. Sulovská (@sulovsk) 29. června 2019

​Na snímku můžeme vidět, jak se Faltýnek tiskne zezadu ke své přítelkyni a láskyplně se k jí dotýká. Soudě dle výrazu jeho přítelkyně, ji takové intimnosti ale n nejspíše nijak nezajímají.

Sado-maso u Faltýnků?

Pod fotografií se tak okamžitě začaly hromadit komentáře na adresu českého místopředsedy. Lidé vtipkují na jeho účet a píší:

„Jarek dvakrát dosáhl vrcholu a slečna ani nemrkla. To musí bejt vzrůšo.“

V dalším komentáři uživatelé píší, že jeho přítelkyně Martina vypadá jako nějaká domina a že nejspíše „bude fest vostrá“.

A v podobném duchu se nesou i další komentáře. „Tak u Faltýnků jede jasný sado – maso. Ten pohled dominy a poníženost Jarouše!“ stojí v jednom z nich.

Další si z místopředsedy utahují a ptají se, jestli ho jeho přítelkyně bije. Další uživatel pak na podobný komentář navazuje slovy:

„Doufám, že ho po návratu domů řádně zbičuje.“

Jeden z komentujících fotografii okomentoval vcelku trefně: „Faltýnek ve Varu.“

Jde tedy vidět, že tato fotografie mnohé uživatele velmi pobavila.

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

Jedná se o největší filmový festival v České republice, který spadá do kategorie A (tj. nespecializovaný festival se soutěží celovečerních hraných filmů) například spolu s festivaly v Cannes, Berlíně, Benátkách nebo Tokiu. Je to jeden z nejstarších filmových festivalů na světě a stal se nejprestižnějším filmovým festivalem ve střední a východní Evropě.

Česká média informovala o možném vzniku koalice, která má rozdrtit Babiše. Je tu ale jeden háček pic.twitter.com/W9amnOUsb6 — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 28. června 2019

​Festival se koná tradičně začátkem července. Každý rok je na festivalu promítáno více než 180 celovečerních filmů a několik desítek krátkých filmů z celého světa.

Letos hlavní soutěž uvede deset světových a dvě mezinárodní premiéry.