Fiala odhalil spiknutí kolem průzkumů volebních modelů CVVM. Padlo i na Bakalu se Schwarzenbergem

Radim Fiala tvrdí, že CVVM už dlouhodobě podsekává hnutí Svobodné přímé demokracie. Uvádí tak na začátku příklad z roku 2017, kdy společnost dávala Okamurovu hnutí zářijovém průzkumu čtyři procenta, ale výsledek SPD ve volbách v říjnu byl 10,64 procenta.

V pátek se v českých médích také objevil už nový volební model preferencí na měsíc červen 2019. Podle modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) by ve volbách do Poslanecké sněmovny v červnu SPD získalo 6,5 procent hlasů a ČSSD 7,5 procent. Fiala daný model preferencí porovnává s výsledky květnových voleb do Evropského parlamentu, kdy SPD měla téměř deset procent (pozn. 9,14 procent) a ČSSD pohořela s 3,95 procenty.

Proč CVVM nesnáší SPD

Místopředseda SPD se dále rozhodl, že kopne hlouběji a zjistí, kdo výzkumnou firmu ovlivňuje.

„Vedoucí CVVM je totiž Paulína Tabery, která je manželkou Erika Taberyho. Ten je v současnosti šéfredaktorem Bakalova a dříve Schwarzenbergova sluníčkářského Respektu. Navíc je známé, že Bakalova média na nás dlouhodobě útočí a současně fandí TOP 09. Není divu, když SPD jasně upozorňuje na Bakalovu lumpárnu s OKD i na další věci. Přímá vazba je i na sluníčkářskou ČSSD. Předseda Hamáček je ze Sobotkovy líhně, který je zase velkým kámošem Radka Pokorného, který pomohl Bakalovi s „ vytěžením“ OKD .“

K ověření informací použijte odkazy:

Jméno Paulíny Tabery je na stránce CVVM uváděno s funkcí vedoucí oddělení. Její manžel Erik Tabery je šéfredaktorem týdeníku Respekt. Zdeněk Bakala je desátým nejbohatším Čechem a od roku 2006 vlastní týdeník Respekt. Dříve v roce 1996 Karel Schwarzenberg odkoupil skoro 100 procent vlastnictví časopisu od společnosti MAFRA.

Na závěr příspěvku Radim Fiala shrnul, že chyba v modelu preferencí CVVM o více než šest procent může nastat kvůli podplacení či diletantství pracovníků.

V květnu Sputnik získal exkluzivní rozhovor s předsedou SPD Tomio Okamurou. Ten při rozhovoru také nezapomněl na jméno Zděnky Bakaly, když uvedl, že má obrovský podíl na vytunelování OKD (díky ČSSD a podpisu pana Bohuslava Sobotky). Okamura v rozhovoru promluvil o programu SPD, volbách do Evropského parlamentu a budoucnosti EU jako takové.