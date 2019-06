Senátor Láska rozšíří kvůli Staňkovi ústavní žalobu na Zemana

Danou žalobu kvůli „hrubému porušení Ústavy“ dosud podpořilo jednatřicet senátorů, což stačí pro to, aby se daným návhrem zabýval Senát. Když však budou v žalobě provedeny jakékoliv změny, budou se muset senátoři pod tento dokument podepsat znovu.

„Pokud žalobu rozšíříme, musíme podpisy sesbírat znovu. To znamená, že mi tu verzi připravíme, předložíme ji kolegům, kteří už žalobu podepsali, zda s rozšířením souhlasí, a pokud ano, tak sesbíráme znovu podpisy pro tu rozšířenou žalobu,“ řekl portálu iROZHLAS.cz senátor Václav Láska.

Postup podání ústavní žaloby

Aby žaloba Senátem prošla, musí ji schválit ještě Poslanecká sněmovna. I v tomto případě je potřeba, aby s ní souhlasili tři pětiny všech poslanců. Podle Lásky by se o žalobě mohlo jednat nejdříve na srpnové schůzi po prázdninách.

„Pokud bude shoda, že to chceme rozšířit, tak bychom to znovupodepsání udělali na červencové schůzi a odevzdalo by se to organizačnímu výboru, který by rozhodl, na které plénum to zařadí,“ doplnil Láska.

S ohledem na současné složení dolní komory není příliš pravděpodobné, že by žaloba doputovala až k Ústavnímu soudu. Ve Sněmovně má na rozdíl od Senátu většinu vládní ANO a ČSSD s podporou KSČM.

Právní Jan Kysela v této souvislosti podotýká, že pokud by se žaloba skutečně dostala k Ústavnímu soudu a ten uznal hrubé porušení Ústavy, pak by výsledkem celého řízení mohl být zánik funkce prezidenta republiky. Česká prezident však tuto iniciativu skupiny senátorů již dříve označil za ústavní negramotnost. Dodal pak, že jeho kroky nebyly v rozporu s Ústavou.

Ústavní žaloba na prezidenta Miloše Zemana

Žaloba, kterou Láska představil na konci dubna, je postavená na tom, že Zeman neustále více či méně závažnými skutky porušuje Ústavu. Žaloba popisuje sedm Zemanových skutků, které jsou podle tvůrců žaloby hrubým porušením Ústavy. „Cílem žaloby není sesadit současného prezidenta. Jejím cílem je stanovit mantinely pro výkon prezidentského mandátu,“ uvedl Láska.

Mezi body uveřejněnými na webu senátora je například údajný pokus o ovlivňování soudů, (ne)přijímání demise členů vlády či přístup Zemana k sestavování vlády, kdy u moci udržoval Andreje Babiše, i když nezískal důvěru sněmovny. Nechybí ani zpochybňování tajných služeb a to, že v roce 2013 Zeman jmenoval vlastní vládu v čele s Jiřím Rusnokem, i když se sněmovna shodla na prozatímním kabinetu vedeném Miroslavou Němcovou.

Pod žalobou jsou podepsáni vedle členů klubu Senátor 21 také zástupci KDU-ČSL, STAN, ODS, TOP 09, bývalí prezidentští kandidáti Pavel Fischer nebo Marek Hilšer. Z třináctičlenného klubu ČSSD ji jako jediný podpořil Jiří Dienstbier.