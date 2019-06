Paroubek vysvětlil, proč Zeman nejmenuje Šmardu ministrem kultury. Ve hře jsou prý prezidentovy zkušenosti

Dění v ČSSD a odvolání/neodvolání Staňka

Hned v úvodu rozhovoru Paroubek okomentoval současné dění v ČSSD, k němuž neodmyslitelně patří odvolávání, respektive neodvolávání, ministra kultury Antonína Staňka. O vzniklé situaci si však bývalý šéf ČSSD myslí, že si sociální demokraté sami vyrobili problém. A za všechno prý může nevhodné načasování.

„Ministr Staněk správný krok, který udělal, načasoval nevhodně pět týdnů před volbami do Evropského parlamentu. ČSSD marketingový souboj se zájmovou skupinou kolem pana Fajta nezvládla. Fajt zjevně porušil zákony ve vedení Národní galerie. Jeho odvolání bylo zcela oprávněné. Pak pokračovaly další chyby – Onderkovy veřejné úvahy pár týdnů před volbami, že má ministr odejít, pak nějaká další šaráda, která vyústila v podání demise ministra. Na čemž má podíl předseda Hamáček, který o to ministra požádal. Po volbách – což se dalo očekávat – se ministra zastal prezident Zeman,“ vysvětluje.

Paroubek si tak myslí, že kvůli tomu došlo k těžko řešitelné situaci, kdy v podstatě sociální demokracie nemá na výběr žádné dobré řešení. A stejně tak si stojí za tím, že k odvolání ministra Staňka došlo v nejnevhodnější čas.

„Tohle bylo unáhlené před volbami. Celá tato záležitost mohla poznamenat volební výsledek. Ne sice rozhodujícím způsobem, ale nějak ho určitě poznamenala. Každá chyba v předvolebním období má vliv na voliče,“ vysvětlil svůj názor.

Dodal také, že by v tuto chvíli bylo dobré najít jiného kandidáta, který by uspokojil jak prezidenta, tak i ČSSD. „Ministr Staněk nemá podporu vedení sociální demokracie, takže těžko může být ministrem. To by byl ministrem za Miloše Zemana,“ dodal.

​Pokud jde však o jmenování Michala Šmardy, má v této záležitosti Paroubek zcela jasno:

„Pana Šmardu prezident nejmenuje, to je zřejmé. Je to osobní přítel Sobotky, to znamená vliv tandemu Sobotka, Pokorný, s nimiž má prezident zkušenosti. Je potřeba, aby obě strany odešly s nějakým řešením, kdy ani jedna neztratí svoji tvář. Pak je tu možnost odejít z vlády, ale to je asi jediné aktivum, které sociální demokracie v tuhle chvíli má.“

Variantu, kdy byodešla z vlády, považuje expremiér za chybu, která by sociální demokracii dostala do pozice zcela bezvýznamné strany. Dle jeho mínění by totiž strana už vůbec nebyl vidět.

„Teď má šanci, aby byli vidět její ministři. Jiná věc je, jací ti ministři jsou, jestli mají popularitu, jakou by strana potřebovala. To je ale jiný příběh. Pro stranu je to ale příležitost mít své čelné představitele viditelnější. Samozřejmě to ale chce nedělat chyby. Takové, jaké udělala sociální demokracie při odvolávání neodvolávání ministra Staňka,“ doplňuje k věci.

Spekulace nemají smysl

V rozhovoru se však krátce zmínil i o tom, jak by mohla vypadat vláda, kdyby sociální demokraté skutečně skončili. „Předpokládám, že by SPD nebyla ve vládě, že by podporovala menšinovou vládu Andreje Babiše, kdy by vláda byla doplněna několika odborníky. Je otázka, co by nastalo,“ uvedl a dodal, že spekulace teď ale nemají smysl.

„Doufám, že všechny zúčastněné strany – prezident, premiér a předseda ČSSD – naleznou řešení, při kterém by sociální demokracie zůstala ve vládě a všichni by si zachovali tvář. Jak prezident, tak sociální demokracie. Mluvit o hrdosti, jak to dělají někteří sociálnědemokratičtí poslanci – Chvojka, Zaorálek – v tuto chvíli nemá smysl,“ řekl s tím, že je potřeba vzít rozum do hrsti.

Paroubek o demonstracích Milionu chvilek

Bývalý předseda ČSSD se dotkl také, které v Česku již několik týdnů probíhají a jsou zaměřeny proti Andreji Babišovi. Podle něj „tito lidé vědí málo o skutečném životě a rozhodně nepomohou zaplatit mlčící většině veřejnosti jejich účty, které musí každý člověk měsíčně platit“. Demonstranty tak doslova označil za lidi žijící v surrealistické realitě.

„Jsou to ti, kteří, jak jste správně řekl, protestovali proti komukoliv, kdo má jinou představu o světě, nežli oni. Miloš Zeman je nazval pražskou kavárnou, stalo se z toho trošku pejorativní označení, v zásadě to ale vystihuje skutečnost,“ myslí si.

Dále také uvedl, že když tito lidé mají předvést, co v nich je, tak teď vidíme v Praze, že se tam rok neděje téměř nic. „Tito lidé vládnou největšímu městu v republice, nejsou schopni stanovit investiční priority, nevědí, co s tím mají dělat. Nejsou schopni město řídit tak, aby se během deseti, patnácti let dostalo na úroveň okolních metropolí jako jsou Vídeň, Drážďany, Berlín, Mnichov. Praktický výkon politiky je vždycky horší,“ dodal.

​Co se týče Babiše, Paroubek uvedl, že sice má střety zájmů a hrozí mu trestní stíhání, ale ve srovnání s představiteli opozice lze říci, že nikdo nedosahuje jeho formátu jako potenciální předseda vlády. „To musím brát bohužel taky v úvahu, když tyto věci posuzuji,“ vyjádřil svůj názor.