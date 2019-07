Česká média spočítala, že členství ČR v EU má velkou výhodu. „Do Česka z Bruselu tečou miliardy“

V Česku se často diskutuje o tom, zda se vyplatí členství v Evropské unii. Portál TN.nova.cz uvedl, že sice za necelých 15 let Česko poslalo EU do společného rozpočtu už více než půl bilionu korun, z něj ale získalo částku, která odpovídá jednomu ročnímu rozpočtu ČR - 1,3 bilionu. Situace je však stejně trochu jiná než v uplynulých letech...

Po tom, co bylo propočítáno kolik Česká republika odvedla od vstupu do EU do unijního rozpočtu se přišlo na to, že rozdíl v tom, kolik dala a kolik od Bruselu dostala, byl na konci loňského roku 741,3 miliardy korun. Tuto informaci poskytlo ministerstvo financí. Jen za minulý rok Česko získalo z unijního rozpočtu o 45,3 miliard více, než do něj odvedlo.

Situace se ale stejně trochu liší od minulých let.

„To je způsobeno jak rostoucími odvody ČR do rozpočtu EU, tak i tím, že nárůst čerpání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti za programové období 2014-2020 nevykompenzoval pokles příjmů z rozpočtu EU za uzavírané programové období 2007-2013,“ uvedl portálu mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

Nejvíc za celou dobu dostalo Česko v roce 2015, kdy byl rozdíl v tom, co do rozpočtu odvedla a tím, co od něj dostala, 150 miliard korun. Většinou se však rozdíl pohyboval okolo 80 miliard.

„Je zapotřebí zdůraznit, že se všem operačním programům podařilo do konce roku 2018 využít veškeré prostředky, které bylo v souladu s pravidlem pro zrušení závazku (tzv. pravidlo n+3) potřeba vyčerpat, a ČR tak o žádné prostředky nepřišla,“ doplnil Žurovec.

Co se týče konkrétních plateb, 41 miliard přišlo ze strukturálních fondů, téměř 19 miliard z Fondu soudržnosti, v rámci zemědělských dotací získala ČR téměř 40 miliard a z programů EU získala necelých 5 miliard korun.

Jak ještě dlouho bude Česko čistým příjemcem se zatím neví, dodává portál. Většinou se mluví o letech 2023-2024. V té době by to, co odvádí ČR do rozpočtu EU, mohlo poprvé přesáhnout to, co z něj dostává.