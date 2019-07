Je Česká televize důvěryhodná? Fiala zveřejnil kontroverzní obrázek na Facebooku

„Pravda začíná tam. Kde končí signál České televize,“ uvádí se v nápisu na obrázku zveřejněném Fialou.

„Co si o tom myslíte?“ ptá se politik uživatele sociální sítě a své sledující.

Většina těch, kdo post okomentoval, souhlasí s tím, že ČT není důvěryhodným zdrojem informací.

„Naprosto souhlasím, ještě abychom si nemuseli tu pravdu platit,“ píše Jaroslava Hledíková.

„Že už by bylo na místě se o tyto štvavé vysílačky paradoxně a cynicky placené z našich daní náležitě postarat, aby už konečně přestaly škodit!“ komentuje Petr Krátký.

„Je to pravda... již není veřejnoprávní a už vůbec ne česká...“ uvádí svůj názor Vláďa Strnad.

„To tvrdím už dávno. Dehonestují, překrucují a v poslední době o některých událostech mlčí,“ píše Helena Hanusová.

Někteří uživatelé zřejmě zastávají jiný názor. Část z nich však dala přednost kritice politické strany Radima Fialy, jiní uvedli, že na vážkách je spolehlivost všech médií.

„ČT s tím nesouvisí. Já bych řekl: „Pravda začíná, kde končí přítomnost lidí“,“ komentoval Viktor Cieslar.

Kritika České televize ze strany SPD

Dříve Radim Fiala na své facebookové stránce uvedl, že Česká televize „nehorázně manipuluje veřejným míněním“ a „poškozuje a špiní“ jeho hnutí. Podle statistiky za 2018 rok, na kterou se odvolal politik, hnutí Svoboda a přímá demokracie dostává menší pozornost ve srovnání s dalšími politickými stranami a je často zmiňováno v negativním kontextu.

„Celkově (pozn. SPD) byla zmíněna jen 997krát, zatímco ČSSD, která měla mnohem menší počet hlasů ve sněmovních volbách, byla zmíněna 4500krát. Z grafu vyplývá, že u SPD bylo zdaleka největší číslo negativních zpráv v poměru k pozitivním – 16krát více negativních!“ napsal Fiala.

„Naopak v poměru pozitivních zpráv vůči negativním z toho vychází nejlépe sluníčkářské strany – Piráti, pak ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Například Piráti mají stejný počet negativních i pozitivních zpráv. U SPD je více než 16krát více negativních zpráv než pozitivních!“ uvedl politik.

„Aspoň vidíme, koho chce Česká televize špinit, a komu naopak fandí,“ dodává.

Pak Fiala připomíná to, že Rada České televize se rozhodla udělit generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi finanční roční bonus v plné výši o rozměru 2,42 milionu korun. Fiala toto rozhodnutí nevidí jako odůvodněné a Dvořákovu práci ostře kritizoval.

„To dostal za tu nehoráznou sluníčkářskou proamerickou a prounijní propagandu? Za lži a manipulace? To dostal za to, že Česká televize je fakticky ve ztrátě, i když to fixluje účetními triky z úspor z minulých let? Za tohle platíme více než sedm miliard ročně?“ napsal Fiala.

Dále Fiala sdělil, že SPD hodlá reformovat fungování České televize, která podle něj je zcela mimo veřejnou kontrolu a kontrolu Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Místopředseda SPD navrhoval rozšířit v této souvislosti pravomoci státu ohledně kontroly hospodaření ČT a uspořádat přímou volbu a odvolatelnost její ředitele.

Kandidatura Semína do Rady ČTK

Dříve se Radim Fiala také zapojil do diskuse ohledně nominace Michala Semína do Rady České tiskové kanceláře (ČTK). Ten kandiduje za SPD, ale proti němu se ostře postavila ČSSD. Jak uvedl Fiala, podporu pro Semína jeho hnutí bude hledat ve všech stranách, včetně řad poslanců sociálních demokratů.

Sám Semín je také dost kritický ohledně práce mainstreamových a veřejnoprávních medií v České republice.

„ČRo (Rozhlas) či ČT jsou daleko akutnějším problémem, vytvořily myšlenkový monopol, jenž je téměř neprůstřelný. U Četky je práce přece jen solidnější, nakolik je mi zatím známo. Stížnosti na práci ČTK nejsou zdaleka tak intenzivní jako ty na adresu ČRo či ČT,“ uvedl dříve Semín pro Sputnik.