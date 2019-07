Generál Blaško o Zdeňku Svěrákovi: Buď stařecká demence, nebo zrádce vlasti

„(…) tito lidé si myslí (umělci – red.), že budou stále a pořád ovlivňovat dění v této republice. Jako umělců jsem si jich vážil, ale lidi, kteří se propůjčují k podobným věcem, jsem si vážit přestal. Skutečně, ať se na mě nikdo nezlobí, ale ať dělají práci, které rozumějí, a nemontují se do věcí, které se nakonec mohou obrátit proti nim. Zjistil jsem, že takových jako já je hodně. Říkají: Ano, Svěrák, to je pan mistr, natočil nádherné filmy, díváme se na ně dodneška, ale co předvádí dnes? Buď je to projev stařecké demence, nebo – jak se dokonce někdo vyjádřil – je to v podstatě vlastizrádce, který nám tu podsouvá věci, o kterých by měl zrovna tento člověk a jiní další mlčet,“ prohlásil Hynek Blaško v rozhovoru pro Parlamentní listy.

Europoslanec SPD těmito slovy reagoval na slova redaktora, který mu připomenul vyjádření některých vystupujících umělců, včetně slov Zdeňka Svěráka, jenž citoval slova z pohádkové písně „zloději z profese nejlepší jsou v okrese“.

Blaško se následně pozastavil nad tím, proč lidé neorganizují podobné demonstrace například proti jiným politikům, například Karlu Schwarzenbergovi či Danielu Hermanovi.

„Ať už konečně řeknou, v čím je to zájmu?“ dodal Blaško směrem k demonstrantům z Letné.

Evropský poslanec SPD prohlásil, že premiér Andrej Babiš dělá chybu, když od lidí vybírá daně a následně je dává „těmto politickým neziskovkám“.

„Já jsem pro podporu neziskovek, které se zabývají péčí o přestárlé, o sociální záležitosti a tak dále. Ale aby se dávaly peníze těm, kdo nakonec tomuto státu více než škodí a hájí zájmy někoho, koho vůbec nechceme a nebudeme, to už je silná káva,“ řekl Hynek Blaško s tím, že vydané peníze na podobné účely následně chybí na starobních důchodech.

Mikuláš Minář, který je předsedou spolku Milion chvilek pro demokracii, jenž demonstrace proti Andreji Babišovi a ministryni spravedlnosti Marii Benešové pořádá, že je podle slov politika „pustý žvanil“ bez životních zkušeností, který „si usurpuje právo mluvit jménem všech občanů“.

Současné demonstrace nesnesou srovnání s událostmi z roku 1989, dodal Hynek Blaško

V neděli 23. 6 proběhla v Praze na Letné demonstrace proti premiérovi Andreji Babišovi a ministryni spravedlnost Marii Benešové. Akci organizoval spolek Milion chvilek pro demokracii. Jeho předseda Mikuláš Minář na konci demonstrace prohlásil, že další demonstrace proběhne během listopadu.

K této velké demonstraci se vyjadřovali prakticky všichni aktéři české politické scény, i hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Ten pro Sputnik prohlásil, že pokud organizace Milion chvilek pro demokracii přistoupí k násilným činům, vstoupí do politiky, aby bránil v České republice svobodu a demokracii.