Karel Gott náhodou odhalil tajnou lásku. Pozorně se podívejte na jeho fotografii z dovolené

Gott nyní odpočívá na Sardinii, kde se nejen koupe v moři a užívá si slunce, ale také pracuje na své autobiografii. Na fotografii s obrazovkou si můžeme přečíst, že zpěvák vzpomíná na své školní roky a vypráví, že byl zamilovaný do své ruštinářky Jitky Pavlíčkové.

Právě jí nedávno zpěvák pozval k sobě domů na Bertramku a zveřejnil tehdy jejich společnou fotografii na sociální síti. Fanoušci obdivovali zpěváka, že je v kontaktu s jeho učitelkou, ale tehdy nikdo ani netušil, že to byla jeho platonická láska… Právě jí věnoval známý zpěvák díl ve své budoucí knize.

„Jitka Pavlíčková byla jen o pár let starší než my. Nám bylo 15, jí pouhých 21. A učit se učila teprve na nás, a já jsem ji tak rád přiváděl do rozpaků. Po odchodu mé oblíbené chladné Evy se stala objektem mého zájmu právě ona. Kvůli ní jsem si dával záležet na oblékání,“ vzpomíná Gott.

„Zatímco kluci ve škole byli v teplákách a blbli, tak já seděl v lavici ve dvouřadém obleku, měl vždy sladěnou kravatu a dělal jsem na ni ksichty, doufaje, že udělám dojem. Když jsem se jí na něco ptal, tak jsem na ni většinou zkoušel šarmérský způsob. Takhle jsem byl ovlivněn filmy. Kluci ze třídy si ze mě občas dělali srandu a ptali se mě: Kam jdeš? Jdeš na svatbu, nebo co? A já na to: Co ty víš?“

Jak již dříve řekl sám autor, jeho autobiografická kniha se objeví v českých regálech na podzim tohoto roku.

„Dnes jsem se po 65 letech setkal s mojí ruštinářkou ze základní školy v Kobylisích,“ podepsal dříve fotografie s učitelkou Gott, kterou zveřejnil na Facebooku v dubnu.

Karel Gott je český šlágrový zpěvák, herec a malíř. Je mnohonásobným držitelem ocenění Zlatý slavík a po roce 1996 Český slavík. Dohromady má těchto cen celkem 42. Od roku 1965 se prodalo 50 milionů nosičů desek Karla Gotta, což z něj dělá zatím nejúspěšnějšího českého interpreta.