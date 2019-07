Romantická chvilka na Kampě: Mooreová odhalila Pražanům svůj zadeček

Po Karlových Varech šla herečka dobýt také Prahu. Tentokrát se herečka nedostala na červený koberec, ale na Karlův most. Místo dlouhých večerních šatů si v horkém letním dni oblékla krátké černé šatičky… v některých případech až moc krátké.

Místní obyvatelé, turisté a paparazzi byli svědky trapné situace: při objímání s manželem Mooreová odhalila své pozadí. Ale zdá se, že hvězda nebyla vůbec v rozpacích.

„Vůbec to neřešila. Naopak, nenechala se tím vůbec vyvést z míry a chovala se dál bezprostředně, i když se jí sukně vyhrnula skoro až k pasu,“ popsal Blesku náhodný kolemjdoucí.

Mooreová spolu s jejím manželem režisérem Bartem Freundlichem přiletěla do Česka, aby se zúčastnila 54. filmového festivalu v Karlových Varech, na němž americká herečka získala Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.

Úvod festivalu patřil filmu Po svatbě, který natočil Bart Freundlich. Mooreová nejen, že si v tomto dramatu zahrála, ale také se účastnila procesu vytváření příběhu.

„Nebyla jsem jen herečkou tohoto filmu, ale také producentkou. Četla jsem několik verzí scénáře, povídali jsme si o tom, co mi vyhovuje více a co méně. Taktéž jsem poznala, kdy mého manžela něco trápí, mohla jsem se zeptat: Co je ti? To je obrovská výhoda, když pracujete na něčem, na čem záleží celé rodině,“ prozradila herečka.

V New Yorku Mooreová, která začínala jako servírka v restauracích, docela dlouhou dobu hrála výhradně na Broadway. Na velké obrazovce herečka debutovala ve filmu Příběhy z temné strany v roce 1990.

Dnes je herečka držitelkou cen na čtyřech nejprestižnějších filmových festivalů světa – v Cannes, Berlínu, Benátkách a nyní také v Karlových Varech. Julianne Mooreová je považována za přední americkou herečku, která může hrát jak v mainstreamových filmech, tak ve filmech s nízkým rozpočtem.