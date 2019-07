Česko dostane do příštího roku z evropských fondů výrazně méně. Koho to nejvíce zasáhne?

Česká republika dostane na sociální projekty z evropských fondů v příštím roce o 20 % méně. Česko může během šesti let do roku 2020 čerpat ze sociálních fondů téměř 3,47 miliard euro. Nově by se mělo jednat o 2,74 miliardy euro. Země sama se navíc bude muset více podílet na financování fondu.

O tom hovoří podklady ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva pro místní rozvoj pro parlamentní sociální výbor. Na skutečnost upozornil portál irozhlas.cz.

Během dalších sedmi let by z evropských fondů mělo do České republiky postoupit celkem okolo 20 miliard euro. V současném fiskální období ale byla částka o tři miliardy vyšší, píše portál. Evropský sociální fond z toho nyní tvoří 15,1 %. Tyto peníze se budou rozdělovat na vzdělávání, sociální věci a zdravotní služby.

Další změnou bude vyšší účast české strany na financování projektů.

„Budeme usilovat o to, aby míra kofinancování zůstala na stávající úrovni, případně aby došlo jen k minimální úpravě. Například u sociálních služeb by to mohlo velmi výrazně ovlivnit možnost realizovat projekty,“ prohlásila náměstkyně ministerstva práce pro fondy Evropské unie Martina Štěpánková.

Čtvrtina peněz z evropských fondů musí směřovat do sociálního začleňování a dvě procenta na pomoc chudým.

Vláda České republiky by měla do konce července dostat na stůl návrh využití peněz z evropských fondů. Proces jednání o přidělení evropských peněz Česku by měl být hotový do konce příštího roku. Výzvy k podávání žádostí o evropské peníze by pak měly úřady začít vyhlašovat na začátku roku 2021.