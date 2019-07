„Naši malí čeští aktivisté Putinem omlouvají ledacos,“ říká nakladatelka satirické knihy

„Svět tiskové agentury Fejk ňůs se jeví absurdním, bláznivým a leckdy jen stěží uvěřitelným. Většina z vybraných přibližně 100 domácích i zahraničních zpráv, které jsou součástí této knihy, má svůj reálný základ. Autor pouze pozměnil hlavní aktéry a dovedl celou situaci ještě víc ad absurdum.

Nedílnou součástí každé zprávy je osobitý vklad reportérů tiskové agentury Fejk ňůs Jakuba Undy a Anji Al-Shaabatové. Zmiňovaní reportéři svorně bojují za lepší svět, kde nebudou provádět své ‚špinavé rejdy‘ euroskeptici, kritici migrace, tvrdošíjní zastánci klasického rodinného uspořádání a v neposlední řadě ‚agenti Putina', kteří jsou podle dvou výše zmíněných reportérů doslova všude.

Jejich urputnost a snaha čtenáře pobaví nekorektním humorem a snad je i přiměje k zamyšlení."

Tak zní anotace knihy „Odhalujeme Putinovy lži“ od Josefa Provazníka. Autor zná pozadí českých médií velmi dobře, o tom svědčí nadhled a lehkost, s jakou je kniha napsána. Ta pobaví všechny, kdo není pouhý spotřebitel zpravodajských materiálů mainstreamu, ale přemýšlí o tom, čím nás média krmí.

Filip označil sankce proti Rusku za řešení pro ty, kteří nejsou připraveni k dialogu https://t.co/Mn1uGdsDON pic.twitter.com/QQZ2I6HaIv — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 2 июля 2019 г.

​Kniha se v brzkých dnech objeví ve všech velkých knihkupectvích. Některé obchody již hlásí zvýšený zájem o lehký pohled na nelehký svět fake news, který nás obklopuje.

Kniha taktéž obsahuje trefnou předmluvu, kterou napsal bývalý ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky Ladislav Jakl.

Sputnik o knize „Odhalujeme Putinovy lži“ hovořil s Evou Hrindovou z Nakladatelství Naštvané matky, které už dříve vydalo monografii známého sociologa Petra Hampla Prolomení hradeb.

Co vás přimělo k tomu, abyste vydala satirickou knihu o fake news? Pouze módní termín fake news?

Vlastně to byla náhoda, na Facebooku sleduju stránku fiktivní agentury Fejk Ňůs, kterou píše Josef Provazník, vždy se u jeho fiktivních zpráv dobře bavím. V jednom komentáři žertem vznesl myšlenku, že už těch zpráv napsal tolik, že by se daly vydat knižně. No a já zrovna byla odblokovaná, tak jsem mu mohla napsat, že je to dobrý nápad a plácli jsme si.

A co ten název? Putin prodává, nebo to je také satira?

Kdo příběhy fiktivní agentury zná, ví, že název není žádný kalkul. Pouze naprosto přesně vystihuje, co je společné všem bojovníkům za politickou korektnost – snaží se najít nepřítele a prezident Putin se na to dobře hodí. Za jeho údajné rejdění se ledacos schová – politické prohry, pokusy o omezení svobody, zbrojení či dokonce snahy o vyvolání světových konfliktů. Naši malí čeští aktivisté Putinem omlouvají ledacos a stal se takovou ikonou všech možných absurdit.

Ne nadarmo je každý člověk, který nenašel zálibu v plivání na Rusko, nazýván ruským trollem nebo Putinovým agentem. Takže název knihy není třeba brát vážně a rozhodně to není vážně myšlená kniha o Putinovi. Což ale pochopí každý, kdo otevře její stránky.

Gazprom v první polovině roku snížil vývoz plynu do EU, dodávky do Česka a Slovenska ale rostou https://t.co/yIaa81VFnG pic.twitter.com/DF7aFVxJXj — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 2 июля 2019 г.

​Komu je kniha určena? Lidem jako je Jakub Unda?

Jakub Unda je hlavní postava knihy – reportér, který neúnavně bojuje za lepší svět, kde nebudou provádět své „špinavé rejdy“ euroskeptici, kritici migrace, tvrdošíjní zastánci klasického rodinného uspořádání a v neposlední řadě „agenti Putina“, kteří jsou podle něho doslova všude.

Takže reálné předobrazy knižního reportéra by asi knihou nebyly potěšeny. Ta si totiž dělá legraci ze všeho, co je novodobým aktivistům svaté. Z Václava Havla, Tomáše Halíka, z České televize a dokonce i z feministek! Kniha ale potěší každého, kdo se chce ve světě absurdit úlevně zasmát, a přesto si uchovat pozornost ke všemu, co ničí náš normální svobodný svět.

Kniha je inspirována reálnými událostmi a má polofiktivní hlavní hrdiny. Jaká kapitola je vaše nejoblíbenější?

Bavím se u každé. Nemám žádného favorita. Josef Provazník je nadán vzácnou mírou ironie a schopnosti do zkratky vtělit zásadní témata, která hýbou světem. Namátkou zmíním třeba jeden název: Člověk v tísni spustil kampaň „Svět patří (menši)nám“. Příslušníci majority budou odsunuti. Nebo: Strana pro afghánštější Německo v Bundestagu prosadila, že se žáci budou učit kamenovat. Takových je v knize víc jak sto…

Jak vážně nás ovlivňují fake news vyráběné snaživými reportéry?

Člověka s otevřenou hlavou a samostatným kritickým myšlením neohrožují nijak. Naopak ho utvrzují v postoji, že už to takhle nemůže jít dál. Především veřejnoprávní média jsou známé svou velkou mírou neobjektivity. Bohužel ale neobjektivnost médií ovlivňuje mnoho lidí, kteří nemají čas a prostor vše si ověřovat a z nezávislých zdrojů si vyhledávat zprávy, které ukazují reálnější pohled na světové a domácí dění. Takových je dost a jsou ztraceni ve světě hoaxů, manipulací, lží, nálepkování a zamlčování.

Alespoň podle stránek Knihkupectví Dobrovský je vaše kniha vyprodána. Knihcentrum.cz dalo knize štítek bestseller. Co říkáte na popularitu knihy?

Jak se bude kniha prodávat, teprve uvidíme – veškerá publicita a zájem byl na základě předběžného oznámení o vydání knihy. Na Knihcentru umožnili svým zákazníkům si knihu předběžně objednat, a to stejné nabídli i knihkupcům. Kniha se z tiskárny dostala k distributorovi teprve v těchto dnech.

Doufám, že skutečný zájem bude stejný, jako ten ohlášený a lidi si rádi koupí zábavnou knihu, která jim zpříjemní jejich dovolené a volné letní dny. Obálka je výrazná a poutavá, takže se v knihkupectvích nebude dát přehlédnout.

