Schůzka Babiše a Hamáčka s prezidentem se odehraje ve čtvrtek v poledne

„Dlouho očekávaná schůzka pana prezidenta s panem premiérem a panem vicepremiérem v Lánech je nyní naplánována na čtvrtek dne 4. července 2019 na 12:00 hodin,“ napsal Ovčáček.

Schůzka mezi premiérem Andrejem Babišem, předsedou ČSSD Janem Hamáčkem a prezidentem Milošem Zemanem se odkládala kvůli jednání o nových vrcholných činitelích Evropské unie, které se český premiér účastnil.

Na schůzce mezi předními ústavními činiteli České republiky se bude řešit situace okolo Ministerstva kultury.

Andrej Babiš chce na schůzce prezidenta Zemana přesvědčit, aby vyhověl po více než měsíci jeho návrhu na odvolání ministra Antonína Staňka.

„Půjdu za panem prezidentem a budu mu vysvětlovat, že je koaliční smlouva, a že i když má jiné názory na pana Staňka a pana Šmardu než sociální demokracie, tak by měl zkrátka tomu mému návrhu vyhovět,“ prohlásil Andrej Babiš v neděli ve vysílání České televize.

Prezident Zeman pro česká média mezitím řekl, že silně pochybuje o tom, že se Michal Šmarda stane ministrem.

Ústavní pořádek

Prezident podle Ústavy odvolává člena vlády, pokud to premiér navrhne. Miloš Zeman, podle ústavních právníků, které oslovila ČTK, jedná protiústavně v situaci, kdy s výměnou ministrů otálí. Podle jejich názoru by měl jednat bez zbytečného odkladu. Prezidentova argumentace vychází z toho, že mu Ústava nepředepisuje, v jakém termínu by to měl udělat.

V souvislosti se situací na Ministerstvu kultury předseda ČSSD Hamáček naznačoval, že Česko je na hraně ústavní krize. Sociální demokracie také v souvislosti s chováním prezidenta již dříve hovořila o kompetenční žalobě na prezidenta.