Roboty proti lidem. Budoucnost českých pracovníků není tak jasná, jak se zdá

Uměla inteligence a digitalizace práce se stává nedílnou součástí pracovního trhu. Samoobslužné pokladny v supermarketech, objednávání jídel v rychlém občerstvení a digitalizaci poštovních služeb bereme jako samozřejmost. Časopis Forbes varuje, že tento technologický pokrok brzo odstraní minimální mzdu a nízko kvalifikovaná pracovní místa. Někteří odborníci předpovídají, že v dohledné budoucnosti skončí práce nejen modrých, ale i bílých límečků. K tomu německý futurolog a autor knihy „Technologie vs. lidstvo“ Gerd Leonhard tvrdí, že pokud můžete snadno vysvětlit smysl své práce, bude automatizována.

Jsou ale Češi připravení na razantní robotizaci v horizontu 10 až 20 let? Celosvětová studiespolečnosti PricewaterhouseCoopers poukazuje , že český pracovní trh se zařadil na 4. místo z hlediska pravděpodobnosti robotizace. Hrozí mu automatizace téměř 25 procent všech pracovních míst do roku 2030, především z důvodu průmyslového zaměření ekonomiky. Studie proběhla ve 29 zemích (27 států OECD, Rusko a Singapur). Podíváme se na seznam nejvíce ohrožených povolání, která pro nás okomentoval pan Wittman, a co robotizace znamená pro zaměstnance.

1. Řidiči nákladních aut a autobusů

V Dubaji a řadě jiných metropolí soupravy metra již jezdí bez řidičů. Také jsme zaznamenali vývoj automobilů od Tesly a Waymo, které jsou schopné překonávat velké vzdálenosti bez účasti člověka. Portál businessinsider.com tvrdí, že do roku 2021 téměř všechny globální automobilové značky představí své verze autonomních automobilů. V plném proudu pokračuje vývoj přenosných zařízení, která mohou být umístěna i do starších aut.

„Pokud jde o metro, je to v pořádku. Jezdí to sem a tam téměř jako horská dráha, dá se to řídit na dálku. Ale na samotné silnici je tolik proměnných faktorů, že dokud lidé nebudou důvěřovat self-driving autům, těžko budou důvěřovat i automaticky řízeným autobusům,“ řekl k tomu Wittman. V úvahu přichází i otázka bezpečnosti: „Jestli řídíte autobus s 40-50 lidmi nebo velký nákladní vůz, přes polovinu lidí prozatím bude proti tomu, aby to řídil robot. Myslím si, že čas, kdy lidé budou souhlasit, aby autobusy řídili roboti nebo AI, nepřijde brzy.“

„Pokud se podíváme (pozn. na náhradu řidičů roboty) z dlouhodobého hlediska, je to možné. Pro mě dlouhodobě znamená 50 let. Krátkodobě si myslím, že řidiči náklaďáků a autobusů o svou práci nepřijdou,“ tvrdí Wittman a dodává, že i samotní uživatelé prozatím nejsou připravení na využití technického pokroku. Dodává, že nejnovější autonomní auto (self-driving car), například XC90 SUV od Volva, všechny vyděsilo.

2. Advokátní práce

Jedna z největších amerických advokátních kanceláří BakerHostetler v roce 2016 přijala nového zaměstnance, Rosse. Tato zpráva by nebyla ničím zajímavá, kdyby nešlo o robota s umělou inteligencí, který vykonává výzkumnou práci a je založen na systému Watson společnosti IBM.

Blake Wittman k tomu poznamenal, že umělá inteligence, která je schopná si přečíst dokumenty, rozumět slovům, aby dávaly dohromady smysl, již existuje. „Také již existují aplikace, které si čtou knihy a jsou schopné dělat jisté závěry. Je zřejmé, že to může značně zrychlit asistenční práci. Ale tyto stroje nebudou schopny zajistit lidskou interakci. Domnívám se, že v nejbližší době to mnohým lidem vadit nebude. Současně je budou a již používají téměř ve všech odvětvích, včetně advokacie, pro vykonání prácí v terénu, administrativy a průzkumu za využitím lidské řeči a učení se,“ prohlásil odborník.

3. Účetní

Současně lze daně vypočítávat prostřednictvím internetových aplikací, které dokážou komunikovat s bankou a poskytovat finanční poradenství. Automatizace značně zrychluje práci účetních a především tu nejméně zajímavou část, ruční zadávání dat. K tomuto oboru Whittman poznamenal, že Česko zajišťuje účetní, administrativní a servisová centra pro celou Evropu a svět. Podle slov odborníka během konference ABSL (Association of Business Service Leaders) sdružující v České republice firmy z odvětví podnikových služeb zaznělo, že kolem 50 procent těchto servisových středisek mají částečně i botové služby.

„Systém vykonává část práce účetnictví nebo reportingu. To neznamená, že účetní svou práci ztratil, ale naopak se může zabývat složitějšími úkoly, nejen celý den kontrolovat debet a kredit. Rychle se to šíří a posune to řadu povolání na vyšší úroveň náročnosti. Za každé dvě pozice, které robotizace a umělá inteligence zruší, vzniknou tří více náročné pozice,“ vysvětlil Wittman.

4. Služby (práce v jídelně, kurýrní služby, poštovní služby)

Blake Wittman tvrdí, že poptávka po robotizaci služeb je pořád velká. Nicméně podle něho tato spolupráce prozatím probíhá ve formátu spolupráce člověka a stroje. „Pokud se podíváme na jakýkoliv McDonald´s v Česku, mají velké dotekové obrazovky, pomocí kterých si můžete udělat vlastní objednávku. To znamená, že nepotřebujete tolik lidí za pultem jako v minulosti. Možná, že bude potřeba o něco méně lidí - jen na přípravu jídla a roznos. Někdy určitě nastane doba, kdy jídlo bude roznášet robot. Znovu by se tady jednalo o spolupráci mezi výrobními zařízení a lidmi. Nebude to probíhat formou, že celý podnik bude řízen stroji s tím, že řídící pracovníci sedí vzadu. Bude se to odehrávat ve formě spolupráce mezi lidmi a stroji, a to v odvětví maloobchodu a výroby,“ poznamenal. Odborník také dodal, že podle něho technologie není natolik vyvinutá, rozšířená a dokonce ani ve velké míře akceptována, aby se lidé cítili pohodlně.

5. Administrativní práce a sekretariát

Nejstarší internetový překladač Babel Fish vznikl již v roce 1997. Současné programy Google Translate a Skype Translator zásadně změnily a zrychlily překládání samotné. Na trh byla uvedená i řada mobilních služeb na tlumočení, například The Pilot nebo Travis. Nicméně práci překladatelů to prozatím nahradit nemůže.

Souhlasí s tím i Blake Wittman a zároveň tvrdí, že tyto nástroje nemohou nahradit lidskou stranu překladu. „Neviděl jsem nic, co by se přiblížilo k lidské technické sofistikovanosti. Na druhou stranu, když se vrátím ke svému komentáři o interakci mezi člověkem a strojem, jeví se to jako nejlepší volba,“ uvedl Wittman.

„Pokud někomu zadám překlad 10strankového dokumentu od začátku, zabere to překladateli den nebo dva. Jestli začnu s překladem pomocí Google Translate, udělám ho z 60 až 70 procent a následně předám odborníkovi, který během hodiny zlepší text a upraví věty, aby zněly lépe. A pak mám fantastický dokument a navíc jsem ušetřil 75 % dne,“ řekl Wittman.

6. Průmysl



Už žádná montážní dílna. Podnikatel chce ze Slovenska udělat digitální linku EU https://t.co/NxBa7fLDlV pic.twitter.com/gm0nR8wNjl — Sputnik ČR (@sputnik_cz) June 30, 2019

Tradiční pro Českou republiku průmysl byl a prozatím zůstane hlavním oborem, kde bude i nadále probíhat robotizace. Podle Whittmana robotizace již ovládla českou výrobu a 30 procent průmyslu je již automatizováno. „Také vím, že celkem 70 procent českého průmyslu již má částečně robotizovanou výrobu. Některé služby výrobní linky pracují zcela bez lidí. Fascinující je interakce mezi lidmi a stroji. Roboti pomáhají lidem a lidé pomáhají robotům. Ani jeden by práci nezvládl samostatně. Lidé také hrají mnohem větší roli v programování robotů, kontrolování jejich kvality a přípravě strategie pro celý podnik,“ prohlásil.

Podle Wittmana je tento proces zcela přirozený a podněcuje zaměstnance, aby nabývali nové a sofistikovanější dovednosti. „Ti, kteří se tomu nemohou přizpůsobit, se ujmou administrativní práce ve společnostech, které je budou potřebovat,“ konstatoval expert. Navíc si myslí, že hromadný proces robotizace začne v delším časovém horizontu. „Na rovinu řečeno si myslím, že mnohé společnosti budou v následujících letech stále potřebovat lidi a specialisty. Domnívám se, že 20 až 30 procent trhu budou tvořit firmy, které vyžadují manuální práci. Proto v nejbližších 10 až 20 letech budeme pořád používat převážně lidskou práci. Uchazeči budou pořád schopní si najít práci v takových společnostech. Mezitím, když (pozn. tito jedinci) tento svět opustí, mnoha ze zmíněných povolání zmizí. Ti, kteří zůstanou, budou pocházet z nové generace s jiným náborem dovedností. Vidím hladký a přínosný proces přechodu. Hodně lidí dělá administrativní práce, postupně odcházejí do důchodu a uvolňují místo nové generaci s jinými dovednostmi,“ řekl na závěr Whittman.

P.S. Podle futurologa Gerda věci, které jsou složité, vyžadují kontext a porozumění, nemohou být automatizovány. Proto Gerd doporučuje sledovat vývoj technologií a celkového dění, snažit se dívat do budoucna v horizontu 5 let a jakoukoliv jednoduchou práci delegovat stroji. Ekonom a vedoucí expert pro globalizaci Richard Baldwin ve své knize „The Globotics Upheaval: Globalization, Robotics, and the Future of Work” proto doporučuje budovat dovednosti, které mohou osobně poskytovat jenom lidé a uvědomit si, že oproti umělé inteligenci je lidstvo špičkou, nikoliv handicapem.

Názor autora se nemusí schodovat s názorem redakce