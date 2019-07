Boj o ministerstvo kultury: Šmarda na funkci nelpí, Staněk ji už nechce

O vládní krizi, která je spojená s otázkou vedení ministerstva kultury, se bude jednat ve čtvrtek v poledne v Lánech, kde se mají s prezidentem Zemanem sejít premiér Andrej Babiš (ANO) a předseda sociálních demokratů Jan Hamáček.

Andrej Babiš chce na schůzce přesvědčit prezidenta Zemana, aby vyhověl po více než měsíci jeho návrhu na odvolání ministra Antonína Staňka, na čemž trvá ČSSD.

„Variantu, že bych se nemusel stát ministrem kultury, jsem dal k dispozici. Na funkci nelpím, kandidaturu jsem přijal proto, že si to přál předseda strany v rámci své strategie, jak chce, aby ČSSD dál působila ve vládě,“ řekl Právu Šmarda.

Šmarda zdůraznil, že o věci musí rozhodovat předseda strany.

„Pokud předseda tuto strategii změní, budu to respektovat. Ale je třeba, aby to bylo jeho rozhodnutí. On je ten, kdo bude za ČSSD rozhodovat, kdo bude ve vládě,“ řekl.

Podle Šmardy současná krize značně oslabuje postavení sociální demokracie, zatímco opoziční strany posilují.

„Vládní projekt jako celek je poškozen zase o něco víc a je to škoda. Za vstup do vlády jsme zaplatili tvrdou daň, měli jsme velké politické náklady. Soc. dem. se řada věcí podařila, ale ty náklady jsou čím dál vyšší s každou takovou kauzou,“ řekl Právu. „Myslím si, že to pořád smysl má, ale je to další díl do mozaiky, který ukazuje, že síly se v opozici nabírají snáz než v koalici,“ dodal Šmarda.

Prezident Zeman médiím dříve sdělil, že silně pochybuje o tom, že se Michal Šmarda stane ministrem. Podle něj by se lépe prosadil jako volební manažer ČSSD pro krajské volby v roce 2020 než jako ministr kultury.

Současný šéf resortu kultury Antonín Staněk v úterý uvedl, že na ministerstvu dále pokračovat nechce.

„Potvrdil jsem premiérovi, že má demise byla vážně míněná. Žádné racionální řešení blokovat nebudu. Naopak,“ napsal Právu.

„Ono je tam těch pitomců víc.“ Miloš Zeman promluvil o snahách ČSSD a jmenování nového ministrahttps://t.co/gUwfDuzhf3 pic.twitter.com/pRZregAYjP — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 29. června 2019

Ústavní pořádek

Prezident podle Ústavy odvolává člena vlády, pokud to premiér navrhne. Miloš Zeman, podle ústavních právníků, které oslovila ČTK, jedná protiústavně v situaci, kdy s výměnou ministrů otálí. Podle jejich názoru by měl jednat bez zbytečného odkladu. Prezidentova argumentace vychází z toho, že mu Ústava nepředepisuje, v jakém termínu by to měl udělat.

V souvislosti se situací na Ministerstvu kultury ČR předseda ČSSD Hamáček naznačoval, že Česko je na hraně ústavní krize. Sociální demokracie také v souvislosti s chováním prezidenta již dříve hovořila o kompetenční žalobě na prezidenta.