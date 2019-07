Rusko a Česká republika se dohodly na zachování rozsahu letecké dopravy a pokračování jednání

Ministerstva dopravy ČR a Ruska se dohodla na zachování počtu letů leteckých dopravců ve vzdušném prostoru obou zemí. Oznámil to oficiální zástupce českého ministerstva František Jemelka.

„Ministerstva dopravy České republiky a Ruské federace se dohodla na zachování stávajícího stavu a rozsahu letového provozu. Do konce léta budou pokračovat v jednání s cílem diskutovat rámec další spolupráce pro budoucí období. Nechceme dopustit další blokace leteckého provozu mezi oběma státy v hlavní dovolenkové sezoně a snižovat pohodlí cestujícím,“ uvedl Jemelka.

Dříve Ministerstvo dopravy Ruské federace navrhlo českým kolegům, aby obě strany odložily konečné schválení parametrů letecké dopravy do září.

„Ruská strana poslala odpověď na nabídku Ministerstva dopravy ČR, ve které navrhla odložení konečného rozhodnutí o formátu další spolupráce v oblasti letecké dopravy na září - konec letní sezóny. Dochází k tomu proto, aby si občané obou zemí mohli bezpečně naplánovat své cesty uprostřed sezóny," uvedla tisková služba ruského ministerstva dopravy.

Problémy s leteckým provozem

Dne 2. července ruské letecké společnosti Aeroflot, Pobeda a Uralskije avialiniji byli nuceni zrušit část svých letů do Prahy a Karlových Varů, protože české letecké úřady zrušily povolení k letu. Jak bylo uvedeno v Praze, bylo to uděláno z důvodu, že Moskva nedovolila české společnosti ČSA provozovat lety na trase Praha-Soul po transsibiřských trasách.

Ruské ministerstvo dopravy uvedlo, že rozhodnutí české strany porušuje dohodu o letecké dopravě a slíbilo, že problém vyřeší co nejdříve. O několik hodin později Česká republika zrušila omezení až do 7. července. Jak bylo uvedeno na Ministerstvu dopravy ČR, byla to reakce na podobné rozhodnutí Moskvy.