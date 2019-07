Nejhorší ministr zahraničí, odvážný Babiš a odchod ČSSD. Nejaktuálnější dění okomentoval bývalý senátor Jiří Vyvadil

Expert okomentoval situaci kolem zvolení kandidáta SPD Michala Semína do Rady ČTK. ČSSD hrozí, že zvolení Michala Semína, který mimochodem ve Sněmovně 20. června získal nejvíce hlasů, by mohlo vést k rozpadu vládní koalice.

Dle něj je absurdní, aby se kvůli Michalovi Semínovi, kterého obyčejný člověk vůbec nezná, hrozilo odchodem z vlády.

„Byl jsem v té straně dvacet let, proto se vždy rozčílím, když vidím, jak to vedou. Mohli spokojeně žít a udělali by sedm, osm až deset procent. Ale neměli blbnout. Nikdy neměl Hamáček bojovat za Petříčka, nikdy neměl bojovat za Pocheho a teď konečně měl ministra, který lidi zaujal (Antonín Staněk), a on ho odvolává. Je už přece nějakých dvacet let sociálním demokratem. Zná naladění jejich voličů,“ uvedl.

Krátce se Vyvadil věnoval i kritice ministra zahraničí Tomáše Petříčka, jehož politiku označil za nejhorší v dějinách Česka. Za jednu z hlavních chyb ministra označil úzký a jednoznačný směr jeho činnosti a pohledu. „Nemá ani předvídavost v tom, že se politické procesy mohou měnit,“ řekl.

Další věc, které věnoval pozornost, se týkala nedávných protestů proti premiérovi Andreji Babišovi a ministryni spravedlnosti. Poslední demonstrace se konala 23. června a na pražskou Letnou přišlo 250 000 lidí. Vyvadil porovnal české protesty s protesty pro Ficovi na Slovensku, kdy se prý s účastí mága barevných revolucí Sorose podařilo odvolat premiéra Fica a nahradit jeho Pellegrinim, či s protesty proti Orbánovi a v Polsku. Mimo jiné promluvil i o vlivu prezidenta Miloše Zemana na výsledky těchto protestů.

Vyvadil tvrdí, že zmíněné protivládní demonstrace mají stejné znaky, i když to může organizovat někdo jiný, ale je podle něj napojený na Sorose.

„U nás je to Transparency International, část je placena z příjmů Sorose, podobně jako Člověk v tísni, což je dneska militaristicky ideová organizace. Rozdíl je v tom – že u nás jsou velké demonstrace, může tam přijít ještě více lidí, v televizi se z toho radují, že už to bouchne – a zase to nebouchne. Je samozřejmé, že dokud je prezidentem Miloš Zeman, tak se to nemůže zlomit.

Kdyby byl prezidentem například Drahoš, tak je možné, že dnes by tam Babiš už nebyl. To je třeba říci. Prezident má v určité fázi poměrně silné manévrovací schopnosti. I z toho vyplývá moje logika, proč to u nás nemůže nastat. Dovedeme včas volit trochu jinak než Slovensko. Stačí rozdíl deseti procent a změní se celé uspořádání státu,“ řekl bývalý senátor.

Právník také velmi pozitivně ohodnotil Babišovu politiku, poznamenal ale, že jeho kroky proti celému proudu západoevropských politiků mohou být pomstěny:

„Andrej Babiš byl teď mimořádně aktivní. Což žádný náš premiér zatím nebyl. Nechat zablokovat celou Radu, to je výraz obrovské odvahy. Je prvním českým premiérem, který se postavil proti celému proudu západoevropských politiků, kteří námi opovrhují, a donutil je změnit to, co si panstvo Merkelová, Tusk, Macron, Rutte a Sanchez připravilo v úzkém mocenském dohovoru v Osace. Eurofilové na něj hrozně útočí. Přitom Babiš je pragmatik. Určitě není proti Evropské unii. Ale nechce tuto Evropskou unii, a to poměrně hodně. Nechce euro ani kvóty. Samozřejmě že se zastával Polska i Maďarska. Timmermans bude místopředsedou (Evropské komise), evidentně se mu teď budou mstít. O tom je třeba mluvit. Tak jako každý ví, že jdou proti Orbánovi i Polákům. Babiš musí jet po své linii.“

Jde tedy o to, že celá Visegradská čtyřka se postavila proti jmenování jednoho z nejpravděpodobnějších kandidátů - Franse Timmermanse - na vedoucí pozici v Evropské komisi, který nyní zastává pozici prvního místopředsedy EK. Timmermans dohlíží na vyšetřování EK ohledně porušování evropských norem v Polsku při provádění soudní reformy v této zemi. V souvislosti s tím je jeho osoba ve Varšavě vnímána velmi negativně.