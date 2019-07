Pirát Michálek: Když si ČSSD dosadí do vlády zemanovce, tak ať se nediví, předčasné volby nechceme

Místopředseda strany Pirátů Jakub Michálek se domnívá, že vládní krize je způsobena nominováním do vlády příznivců prezidenta Miloše Zemana. Další problém vidí i v koaliční smlouvě. Piráti si však prozatím předčasné volby nepřejí. Michálek to uvedl v pořadu Interview ČT24.

Vládní krizi nevyřešila čtvrteční schůzka premiéra Andrej Babiše (ANO) a místopředsedy vlády a šéfa sociálních demokratů Jana Hamáčka s prezidentem Milošem Zemanem. Ten nadále odkládá odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), jak požadují sociální demokraté. V opačném případě hrozí odchodem z koalice.

„Je to tahání na vařené nudli,“ charakterizoval schůzku Michálek.

Podle něj ČSSD udělala zásadní chybu, když do vlády vybrala ministry, kteří jsou příznivci prezidenta Zemana, a chybně formulovala koaliční smlouvu.

„Do vlády si dosadila zemanovce: Staňka, (ministra zemědělství Miroslava) Tomana a teď je ve vládě i prezidentova poradkyně Marie Benešová,“ poznamenal Michálek.

Stejně tak i koaliční smlouva sociální demokracii situaci neulehčuje. Podle ní totiž vláda skončí, pokud všichni ministři za ČSSD podají demisi.

„Teď ale není jasné, zda Staněk rezignuje i podruhé. Už oznámil, že znovu demisi nepodá,“ upozornil místopředseda Pirátů.

Současný šéf resortu kultury Antonín Staněk v úterý uvedl, že na ministerstvu dále pokračovat nechce. Před čtvrteční schůzkou v Lánech však napsal, že podruhé svou demisi nepodal.

„Neznám ani jeden případ, aby někdo z politiků podával 2x stejnou demisi. Na dnešní spekulace chci proto jen říci, že žádnou jinou než tu, kterou jsem již podal a prezident ji odmítl, jsem nepodal. Ve hře zůstává jen návrh na mé odvolání a to je věc pana prezidenta a pana premiéra,“ napsal ve čtvrtek dopoledne Staněk na svém Twitteru.

Neznám ani jeden případ, aby někdo z politiků podával 2x stejnou demisi. Na dnešní spekulace chci proto jen říci, že žádnou jinou než tu, kterou jsem již podal a prezident ji odmítl, jsem nepodal. Ve hře zůstává jen návrh na mé odvolání a to je věc pana prezidenta a pana premiera — Antonín Staněk (@StanekAntonin) 2. července 2019

Po schůzce v Lánech ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a šéf české diplomacie Tomáš Petříček (oba ČSSD) uvedli, že jsou připraveni podat demisi.

„Pokud se porušuje, jsou ministři ČSSD připraveni podat demisi. Co bude dál? To rozhodne předsednictvo strany, které pan předseda Hamáček dnes svolá,“ napsala Maláčová na Facebook.

Piráti mohou podpořit vládu ANO bez Babiše

Podle Michálka Zeman není prvním prezidentem, který odkládá odvolání člena vlády. Nicméně nesmí svého ústavního postavení zneužívat. Naopak Babiše, který 26. června přežil hlasování o vyslovení nedůvěry, krize oslabuje.

„Není první prezident, který se tak chová. Je přirozené, že váhá. Je vnímán jako moderátor, ale nesmí svého oprávnění zneužívat. Teď už jsme ale na hraně, nebo za hranou,“ uvedl šéf pirátských poslanců. „Premiér je neaktivní a vypadá to, že není schopen bránit vládu. A prezident se baví jako vždycky. Když může naházet písek do ústavního soukolí, dost si to užívá,“ poznamenal Michálek.

Spolu s tím si Piráti předčasné volby zatím nepřejí a uvedl, že by mohli podpořit vládu hnutím ANO, ale bez Andreje Babiše.

„Toho, co vláda udělala, není mnoho. Není rozumné vyvolávat donekonečna předčasné volby. Smysl to má, pokud se můžou změnit koaliční poměry. Pro nás by bylo výhodné ukázat, co umíme, abychom mohli sestavit novou koalici,“ uvedl.

Schůzka v Lánech

Ve čtvrtek odpoledne se Zeman setkal v Lánech s Babišem a Hamáčkem. Po schůzce premiér řekl, že si tři muži pouze vyměnili názory. Hamáček spolu s ČSSD s jejím výsledkem není spokojen a na 15. července plánuje svolat předsednictvo, kde se bude rozhodovat o dalších krocích. Před tím, 12. července, má dojít ke schůzce Antonína Staňka, Hamáčka a Zemana. Na ní se prezident pokusí oba sociální demokraty usmířit.

Zeman po schůzce prohlásil, že odvolání Staňka považuje za nevhodné.

„Prezident republiky zastává názor, že ve vládě, která se označuje jako protikorupční, by neměl být odvolán ministr za to, že odhalil korupci ve svém rezortu," uvádí se v tiskové zprávě Hradu.

Před schůzkou Staněk označil pokus o své odvolání za zradu.

„Zrady podobně jako nevěry přicházejí většinou ze strachu a slabosti, nežli racionálního záměru. I tak lze číst jednání našeho předsedy pod tlakem stranických kolegů v půli května. Další zoufalý pokus ,hodit teď vše na Staňka’, když nic nevyšlo, není řešením současné krize,“ uvedl a dodal, že nehodlá blokovat řešení krize. Vyzval však k vyčkání do schůzky s prezidentem 12. července.