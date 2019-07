V Turecku je uvězněno 160 Čechů. Na opravu letadla už čekají den

Dovolená téměř dvou stovek Čechů pro jedny dobře nezačala, po druhé zase dobře nekončí. V Turecku na opravení letadla a návrat do vlasti čeká 160 Čechů, kterým se odlet posunul už o více jak 24 hodin. Stejné letadlo mělo už problém při odletu z Brna do Antalye, let byl nakonec zpožděný o čtyři hodiny. Dostanou se Češi domů?