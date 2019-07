Soukup se obul do Žantovského a Českého rozhlasu: Veřejnoprávní média, hlásná trouba pražské kavárny

Zatímco jednání o rezignaci ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) mezi prezidentem Milošem Zemanem, premiérem Andrejem Babišem a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem pokračují, veřejnost vyjadřuje svůj názor na současnou krizovou situaci. Mimo jiné se do prezidenta tvrdě pustil někdejší velvyslanec ve Washingtonu a Londýně Michael Žantovský. V rozhovoru pro Český rozhlas Plus obvinil Zemana z toho, že porušuje ústavu opakovaně a soustavně a uvedl, že prezident posouvá zemi k diktátorskému režimu.

„Pokud se prezident zmocňuje kompetencí, které mu nedovoluje, neukládá ústava, tak se tím neblížíme prezidentskému systému, ale diktátorskému systému. Pak budeme mít v čele státu člověka, který se neřídí ústavou a zákony tohoto státu, což není prezidentský systém, ale diktatura,“ varuje Žantovský.

Bývalý diplomat považuje institut ústavní žaloby za důležitý. „Už jen jeho hrozba by mohla u racionálního prezidenta vést k tomu, že by změnil své chování a začal se řídit svými povinnostmi… Vzhledem k tomu, že se jedná o opakované porušení ústavy, tak by žaloba na prezidenta měla být podána tak jako tak.“

Samotná skutečnost takových výroků ve veřejnoprávních médiích pobouřila ředitele a hlavního moderátora TV Barrandov Jaromíra Soukupa. Na své facebookové stránce za rozhovor s Žantovským ostře zkritizoval Český rozhlas.

„To nebyl hovor, ale horor! ‚Blížíme se ne prezidentskému, ale diktátorskému systému,‘ dští síru Žantovský a pěkně si s moderátorem libují, jak Miloš Zeman - prezident České republiky údajně porušuje Ústavu, a jak by byla žaloba na místě. Nechápu! Miloš Zeman diktátor? To už jste se v Rozhlase totálně zbláznili?“ píše Soukup.

Dále odkazuje na komentář Miloše Zemana po schůzce s Babišem a Hamáčkem, že ve vládě, která se označuje jako protikorupční, by neměl být odvoláván ministr za to, že odhalil korupci ve svém resortu

„Opravdu jsme v právním státě? Protože pokud ano, je podle vás normální, aby byl prezident napadán? Kvůli tomu, že nechce odvolat ministra, který se ‚provinil‘ jen tím, že upozornil na možnou korupci ve svém resortu?“ ptá se moderátor.

Dále předpokládá: „Ale možná chápu. Protože kdo jiný by mohl být podporovatelem možné korupce, než instituce, která má problémy se zveřejňováním smluv a tajemstvím ohledně platů svých zaměstnanců. To jsem tedy rád, že tu miliardu korun, co vybíráte od poplatníků, tak ‚efektivně‘ využíváte ve prospěch nás všech…“ shrnuje Soukup.

Uživatelé v komentářích vyjádřili jednomyslnost se Soukupem.

„Jsem zvědav, jestli se dočkáme někdy transparentnosti hospodaření ČT. Ale asi zatím na to nejsme připraveni,“ napsal jeden z komentujících.

Ústavní žaloba na prezidenta Miloše Zemana

Ústavní žalobu na prezidenta Miloše Zemana představil na konci dubna senátor a bývalý policejní vyšetřovatel Václav Láska. Žaloba je postavená na tom, že Zeman neustále více či méně závažnými skutky porušuje Ústavu. Žaloba popisuje sedm Zemanových skutků, které jsou podle tvůrců žaloby hrubým porušením Ústavy. „Cílem žaloby není sesadit současného prezidenta. Jejím cílem je stanovit mantinely pro výkon prezidentského mandátu,“ uvedl Láska.

Mezi body uveřejněnými na webu senátora je například údajný pokus o ovlivňování soudů, (ne)přijímání demise členů vlády či přístup Zemana k sestavování vlády, kdy u moci udržoval Andreje Babiše, i když nezískal důvěru Sněmovny. Nechybí ani zpochybňování tajných služeb a to, že v roce 2013 Zeman jmenoval vlastní vládu v čele s Jiřím Rusnokem, i když se Sněmovna shodla na prozatímním kabinetu vedeným Miroslavou Němcovou.

Pod žalobou jsou podepsáni vedle členů klubu Senátor 21 také zástupci KDU-ČSL, STAN, ODS, TOP 09, bývalí prezidentští kandidáti Pavel Fischer nebo Marek Hilšer. Z třináctičlenného klubu ČSSD ji jako jediný podpořil Jiří Dienstbier.

Ultimátum ČSSD: Pokud Zeman nejmenuje Šmardu ministrem, bude chtít Hamáček podat kompetenční žalobu na prezidentahttps://t.co/7ceBstgZbz pic.twitter.com/JAU3Mlx6x7 — Sputnik ČR (@sputnik_cz) June 26, 2019

​Boj o ministerstvo kultury

Sociální demokraté výměnu Staňka za místopředsedu strany Michala Šmardu, se kterou Miloš Zeman otálí, označili za jednu z podmínek pokračování ve vládě. S rozhodnutím však Miloš Zeman otálí. Sociální demokraté proto uvažovali o podání kompetenční žaloby na prezidenta, s tím ale nesouhlasí premiér Babiš. Zeman na toto téma minulý týden řekl, že za 30 let v politice nepřijal jediné ultimátum ani vydírání.

​Šmarda však ve středu avizoval, že o funkci ministra neusiluje, a Hamáčkovi navrhl, že se své kandidatury může vzdát, pokud to usnadní odvolání Staňka prezidentem Zemanem.

Prezident Zeman médiím dříve sdělil, že silně pochybuje o tom, že se Michal Šmarda stane ministrem. Podle něj by se lépe prosadil jako volební manažer ČSSD pro krajské volby v roce 2020 než jako ministr kultury.

Současný šéf resortu kultury Antonín Staněk v úterý uvedl, že na ministerstvu dále pokračovat nechce. Sociální demokraté Staňkovo odvolání označili za podmínku setrvání ve vládě.