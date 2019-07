Kalousek k cyrilometodějské slavnosti: Kořeny naší národní kultury nám přinesli dva imigranti z cizí kulturní oblasti

Oslavy svátku věrozvěstů Cyrila a Metoděje využila řada českých politiků pro podporu svého volebního programu. K jejich odkazu se přihlásil jak Miroslav Kalousek z TOP 09, který vyzdvihl jejich kulturní přínos, tak i Tomio Okamura, podle kterého podpořili suverenitu Velké Moravy a ubránili ji před germánskou Franskou říší.

„Ten příběh mě nepřestane fascinovat. Dva špičkoví vědci své doby opustí pohodlí a vydají se pěšky do divočiny. Za pár let tu založí kulturu, z které čerpáme dodnes. Zaplaťbůh nebyl Rastislav členem SPD, to by do země žádné imigranty nepustil,“ rýpl si Kalousek do Tomia Okamury.

Ten příběh mě nepřestane fascinovat. Dva špičkoví vědci své doby opustí pohodlí a vydají se pěšky do divočiny. Za pár let tu založí kulturu, z které čerpáme dodnes. Zaplaťbůh nebyl Rastislav členem @SPD_oficialni, to by do země žádné imigranty nepustil. https://t.co/x9Pu9LqZDm — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 5. července 2019

V reakci na vzniklou diskuzi ke svému statusu Kalousek zdůraznil, že „kořeny naší dnešní národní kultury nám přinesli dva imigranti z tehdy cizí kulturní oblasti“.

„Od Metoděje se na Velehradě nechali pokřtít český kníže Bořivoj I. a jeho manželka Ludmila, prarodiče sv. Václava,“ zdůraznil Kalousek. „Tolik k té kulturní nesnášenlivosti,“ dodal.

Od Metoděje se na Velehradě nechali pokřtít český kníže Bořivoj I. a jeho manželka Ludmila, prarodiče sv.Václava. Kořeny naší dnešní národní kultury nám přinesli dva imigranti z tehdy cizí kulturní oblasti. Tolik k té kulturní nesnášenlivosti. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 5. července 2019

Své si našel i Okamura

Někteří uživatelé však předsedu poslaneckého klubu TOP 09 upozornili, že historická přirovnání mohou být ošidná.

„No já bych zas tak neaplikoval historii na současnost, je to nesmysl. On jen chtěl zmírnit vliv Západu,“ poznamenal uživatel Vaňous.

Tomio Okamura, proti kterému Kalouskova připomínka příchodu slovanských věrozvěstů mířila, rovněž svůj politický program zasadil do odkazu Cyrila a Metoděje.

„Cyril a Metoděj byli Evropané, ale nikdy nešířili nějaké multikulturní bludy, ale naopak i s nasazením svých životů posilovali národní svébytnost a národní kultury a tradice našich slovanských předků proti germanizaci, kterou se nám pokoušeli vnutit z tehdejší západní Evropy,“ prohlásil Okamura.

Podle něj víra v té době byla formou státní ideologie, které před příchodem věrozvěstů dominovala germánská Franská říše, domnívá se Okamura.

„Velká Morava i přemyslovský stát byly suverénní entity, které měly vlastní zákonodárství a vlastní panovníky. Zákony jim nevnucoval žádný Brusel,“ míní předseda SPD.

Podle něj je nutné nadále žít odkazem Cyrila a Metoděje a podporovat suverenitu České republiky, která je součástí evropské civilizace, avšak není podřízena žádnému vnějšímu diktátu.

„Milujeme Evropu svobodných vlastí jako rozmanitou entitu, kterou spojují hodnoty evropské křesťanské civilizace, kultury a vzdělanosti, nikoli diktát byrokratů Bruselu. A to je pro nás právě i to, co si od Cyrila a Metoděje můžeme vzít – na křesťanských hodnotách postavenou Evropu suverénních vlastí,“ napsal Okamura na Facebook.

Papežský nuncius o věrozvěstech

O významu svatých Cyrila a Metoděje a výzvách současného světa promluvil v pátečním kázání na Velehradě i apoštolský nuncius v Česku Charles Daniel Balvo, který byl kazatelem slavnostní mše svaté během cyrilometodějských slavností.

„Je zde tolik nespravedlnosti a zlo je ve společnosti skutečně přítomno. Je zde na výběr tolik různých filozofií a náboženských směrů. My se, jako svatí Cyril a Metoděj, zavazujeme k tomu, že zcela dáme to nejlepší z toho všeho, čím jsme a co máme, abychom hlásali slovy i skutky radostnou zvěst evangelia Ježíše Krista. Světu, který hledá cíl a smysl, nabízíme poselství víry, naděje a především lásky,“ uvedl Balvo.