„Hlásal přímou demokracii a není na fasádě Národního muzea.“ Projev Okamury o Janu Husovi pobavil sociální sítě

Hned v úvodu svého videopříspěvku na sociální síti Tomio Okamura uvádí, co si lidé v ČR dne 6. července připomínají.

„Dnes si připomínáme upálení mistra Jana Husa. Největšího českého reformátora a jednu z největších a nejzásadnějších osobností našich dějin. Je příznačné, že zatímco Masarykova první republika i čeští obrozenci v boji za svobodu a suverenitu našich národů se otevřeně a velmi hlasitě k mistru Janovi hlásili, tak dnešní elity Jana Husa pomíjí mlčením,“ hlásá Okamura a srovnává, jak to bylo dříve a jak je to dnes.

„Hus kázal dvě pravdy – lidé jsou si všichni před bohem rovni a pán, který je špatný, má být svržen, ať je to král, nebo papež. Ne Mojžíš, ne král pozemský, ne papež! Jejich nařízení nezavazují, nejsou-li ve shodě s přikázáními Kristovými. Jan Hus hlásal jinými slovy absolutní přímou demokracii, kdy lidé mají přirozené právo svrhnout špatné vládce, nebo odmítnout špatné zákony. Tohle právo lidu mít svrchovanou moc nad svou zemí a svými životy je dodnes elitami i u nás občanům upíráno,“ zamyslel se nad poselstvím Husa český politik.

Jan Hus byl jednou z největších osobností našich dějin. Hlásal absolutní přímou demokracii, kdy lidé mají právo svrhnout špatné vládce, nebo odmítnout špatné zákony. Tohle právo lidu mít svrchovanou moc nad svou zemí a svými životy je dodnes elitami u nás občanům upíráno.

Šéf SPD se tak domnívá, že bychom neměli zapomínat na to, proč a za co nechali vládcové Evropy Jana Husa upálit.

„Umíral v bolestech a dobrovolně proto, aby obhájil naše právo na svobodu vládnout nad svými životy. Bojujme za to i dnes, ať Mistr Jan nezemřel zbytečně,“ stojí v závěru jeho příspěvku.

Reakce na sociální síti

Tento Okamurův post však mnohé uživatele sítě nenechal chladným. Na Twitteru na něj reagoval například Jan Povýšil, český fyzicky handicapovaný plavec. Ten na sociální síti poukázal zejména na skutečnost, že Jan Hus je zařazen mezi 72 jmény na vnější fasádě Národního muzea. Okamura však tvrdil opak.

„Hele, já nevim. Fakt ne. Vždyť #LoboTomio ani neví, že Hus je mezi 72 jmény na fasádě. Tohle je tak strašně debilní, že si začínám myslet, že tomu sám věří,“ píše Povýšil.

​Na jeho příspěvek pak reagoval další z uživatelů, který pod něj připojil fotografii, na níž je jasně zachyceno jméno mistra Jana Husa.

​K věci se vyjádřili i uživatelé sítě. Ty se ve svých komentářích do politika pořádně obuli a psali, že takové informace musel Okamura snad „blbě vyčíst z přeloženého japonského turistického průvodce“. Jiní byli rozhořčeni tím, že je cizinec poučuje o české historii.

​„No ještě, že jsme tě neměli na dějepis, to by se překrucovaly dějiny jedna báseň... Odstěhuj se do Japonska a běž je učit, jak dělat sushi ,“ stojí v jednom z komentářů.

A servítky si nebral ani další z komentujících: „On je bohužel ten případ, kdy křížení bělocha s jinou rasou dopadne strašně blbě. Místo obohacení genofondu z toho vyjde zrůda.“

A našli se i lidé, kteří se nezaměřili jen na Okamuru samotného, ale také na jeho hnutí SPD.

„Mě tak strašně baví Tomiovo neustálé tlachání o přímé demokracii. Přitom, co jsem pochopil, jejich partaj nic takového ve svých stanovách nemá. Jak příznačné, jak všeříkající…,“ napsal.

Vypadá to tedy, že Okamura má ve svých znalostech o české historii ještě jisté mezery…