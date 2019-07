V ČSSD to vře: Staňkovi vyhrožují vyloučením z jednání poslaneckého klubu. Jen nenávist místo diskuse, reaguje Hašek

Dolínek v této souvislosti uvedl, že pokud se dotyčný ministr dostaví na úterní poslanecký klub, pak bude žádat o jeho vyloučení z jednání.

„Honza Hamáček není bez chyb. Ale to, co si dovolí pan Staněk, který doufám již vystoupil z ČSSD, je neuvěřitelné. Pokud přijde v úterý na poslanecký klub, požádám o jeho vyloučení z našeho jednání. Porady má přece u pana Zemana...“ napsal na sociální síti.

Dolínkova slova však nezůstala na sociální síti bez povšimnutí. Pod postem se tak okamžitě začaly hromadit různorodé komentáře.

Našlo se několik lidí, kteří mu dali za pravdu. „Vyloučení z řad @CSSD je naprosto namístě,“ souhlasili s ním někteří uživatelé.

Jiní mu však dali jasně najevo, co si o něm a o současné ČSSD myslí. „Dokud budou v ČSSD takoví lotři jako vy, p. Dolínku, tak strana nikdy nebude kvést. Vy, Onderka a spol., jste primitivní sběrači funkcí. O ČSSD vám ani nejde. Staněk jen poukázal na korupci. To mu máte za zlé? Na té pražské radnici jste dělal to samé. Pohřbíval soukmenovce.“

Další uživatel se pozastavil nad tím, zda by strana po tom všem, co se nyní děje, opravdu chtěla dále setrvávat ve vládě.

„Vy byste teď po tom všem opravdu chtěli zůstat ve vládě? Vy potřebujete restart. Totální. A ten obměnou na ministerstvu kultury fakt nenastane,“ myslí si jedna z uživatelek.

Nenávist místo diskuze

Kromě uživatelů se k Dolínkově příspěvku vyjádřil také Michal Hašek, český sociálně-demokratický politik a zastupitel Jihomoravského kraje. Ten na svém Facebooku uvedl, že právě kvůli něčemu takovému je dnes ČSSD tam, kde jde.

„Myslím, že v tomto Petrově nočním twitteru je úplně všechno, proč je dnes ČSSD tam, kde je. Nic věcného pro levicového voliče – třeba k prioritám připravovaného státního rozpočtu či k problémům Pražanů v hlavním městě. Jenom nenávist ke kolegovi s jiným pohledem a názorem na některé věci a události (ještě stále ministrovi kultury za sociální demokracii), nenávist k prezidentu Zemanovi, vyhrožování vylučováním (zde z jednání poslaneckého klubu jeho členovi), to vše místo vnitrostranické demokratické diskuse,“ stojí v úvodu jeho reakce.

Hašek pak dále vzpomíná, že sociální demokracie přežila v historii opravdu nesnadné chvíle. Vyjmenovává například nacisty a Protektorát, desítky let komunistické totality. „Přežili a porazili jsme Václava Klause a jeho pravicové vlády v 90.letech, přežili jsme Topolánka s Bursíkem a Čunkem i s nepostaveným americkým radarem v Brdech vládnoucí na přeběhlících, přežili a porazili jsme Nečase s Kalouskem s jejich „tupými účetními škrty“ na lidech a republice,“ dodává.

To však zřejmě nebylo nic proti tomu, co se odehrává nyní. Hašek se totiž obává toho, že současné dění ČSSD nezvládne.

„V posledních týdnech však roste moje obava, že některé naše současné talenty už sociální demokracie rozdýchat nezvládne. Je mi to moc líto, věnoval jsem jí 22 let svého života a nerad chodím na pohřby. Někteří asi chtějí ten oranžový i s ohňostrojem…“ dodává závěrem.

Boj o ministerstvo kultury

Sociální demokraté výměnu Staňka za místopředsedu strany Michala Šmardu, s níž Miloš Zeman otálí, označili za jednu z podmínek pokračování ve vládě. Český prezident se však k takové výměně příliš nemá. Sociální demokraté proto uvažovali, že na prezidenta podají kompetenční žalobu, s čímž ale nesouhlasí premiér Babiš. Zeman na toto téma minulý týden řekl, že za 30 let v politice nepřijal jediné ultimátum.

Šmarda však ve středu avizoval, že o funkci ministra neusiluje, a Hamáčkovi navrhl, že se své kandidatury může vzdát, pokud to usnadní odvolání Staňka.

​Již dříve prezident Zeman médiím sdělil, že silně pochybuje o tom, že se Michal Šmarda stane ministrem. Podle něj by se lépe prosadil jako volební manažer ČSSD pro krajské volby v roce 2020 než jako ministr kultury.

Současný šéf resortu kultury Antonín Staněk v úterý uvedl, že na ministerstvu dále pokračovat nechce. Sociální demokraté Staňkovo odvolání označili za podmínku setrvání ve vládě.

Žádný posun ani po schůzce

Ve čtvrtek 4. července se uskutečnila schůzka prezidenta Miloše Zemana s premiérem Andrejem Babišem a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. V tiskové zprávě prezident uvedl, že ve vládě, která se označuje jako protikorupční, by neměl být odvoláván ministr za to, že ve svém resortu odhalil korupci. Předsedové koaličních stran ale po dané schůzce uvedl, že v otázce výměny ministra kultury nedošlo k žádnému posunu.

​Dne 12. července se má konat další setkání mezi Zemanem, Hamáčkem a Staňkem. Na ní chce Zeman Hamáčka a Staňka usmířit. Hamáček údajně v nejbližší době svolá předsednictvo strany, přičemž za předběžný termín označil pondělí 15. července. Podle Hamáčka je jediným řešením to, že funkci ministra kultury bude zastávat člověk, kterého vybere ČSSD.

Ústavní žaloba na stole

O vládní krizi bude jednat i Senát. V úterý se mají sejít předsedové všech klubů a projednat návrh ústavní žaloby na prezidenta republiky, který vypracoval senátor Václav Láska (hnutí Senátor 21). Plénum bude jednat o žalobě 24. července.

„Pan Láska navíc doplnil žalobu o neústavní jednání pana prezidenta v případu ministra kultury. Druhá varianta je, že tento případ se všemi okolnostmi by byl projednán v červenci samostatně. Na jednání klubu se budeme bavit o tom, která varianta by měla větší šanci na podporu,“ řekl pro Echo24 předseda senátního klubu ODS Miloš Vystrčil.