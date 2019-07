„To není ohleduplnost, ale řízené zamlčování skutečností.“ Ondráček je zděšen utajením detailů kruté vraždy v Německu

Ondráček se pozastavil nad zprávou spolupracovníka z Gatestone Institute Soerena Kerna, jenž mapoval případy zločinů spáchaných za použití nože v Německu. Podrobněji se zabývá případem třiatřicetiletého nelegálního migranta z Nigeru, Mourtala Madoua, který byl odsouzen k doživotnímu vězení za to, že v Hamburku ve stanici metra ubodal k smrti svou 34letou německou expřítelkyni a před zraky kolemjdoucích uřízl hlavu své 21měsíční dcerce.

Jak upozorňuje Kern, zarážející na tomto případu nebyla pouze nebývalá krutost zločinu, ale i skutečnost, že policie a prokuratura se zpočátku snažily před veřejnosti tajit, že Madou uřízl 21měsíční dcerce hlavu a jakékoli informace o této skutečnosti popíraly. Důvodem tajení takových informací měla údajně být úcta k mrtvým.

„Přátelé, vzhledem k tomu, že jsem sám v několika desítkách případů oznamoval pozůstalým smrt jejich nejbližších, mohu mít pochopení pro ohleduplnost, ale toto už není ohleduplnost, ale řízené zamlčováni skutečností,“ napsal Ondráček, který dlouhodobě působil u policie. „Politici tomu říkají korektnost, já tomu říkám zločin. Kdo kryje zločin, sám zločin páchá, a měl by být za to potrestán,“ poznamenal.

Ve své snaze o utajení policie dokonce provedla razii v domě blogera z Hamburku Heinricha Kordewinera, který na sociální síti objevil videozáznam natočený jedním z cestujících, a nahrál ho na YouTube.

„Hamburská policie následně přijela do Kordewinerova bytu se soudním příkazem k domovní prohlídce a zabavila mu počítač, mobilní telefon a další elektroniku. Policisté chtěli údajně najít „důkaz“ o „zločinu“ nahrání videa na YouTube,“ stojí ve zprávě Gatestone Institute.

Němečtí prokurátoři později stíhali i spolupracovníka Gatestone Institute Stefana Franka za to, že ve svém článku doslovně citoval soudní příkaz k domovní prohlídce, který obsahoval detaily vraždy, včetně toho že dítěti byla uříznuta hlava.

Podle Soerena Kerna násilí spáchané za použitím nože začalo rapidně růst poté, co německá kancléřka Angela Merkelová umožnila vstup do země velkému počtu uprchlíků. Dodává však, že zločiny spáchané domácím obyvatelstvem rovněž stouply. Ačkoli oficiální statistika, která by zaznamenávala případy násilí specificky spáchané nožem, neexistuje, na základě policejních zpráv Gatestone Institute zjistil, že loňský rok byl z hlediska počtu zločinů spáchaných nožem rekordní.

„Během posledních deseti let se počet zločinů spáchaných s nožem v ruce v Německu zvýšil o více než 900 procent – z jednoho na více než deset zločinů denně,“ stojí ve zprávě, jejíž českou verzi zveřejnil portál Parlamentní listy.

Migrační krize

K rychlému růstu žadatelů o azyl došlo po vypuknutí tzv. arabského jara v roce 2011. Migrace dosáhla krizových hodnost v roce 2015, kdy o azyl v Evropské unii požádalo přes 1,2 milionu lidí. Od té doby jejich počet začíná klesat a loni dosáhl úrovně roku 2014, tedy zhruba 600 tisíc lidí. Přesto je to stále třikrát tolik, než tomu bylo před deseti lety.

Hlavní destinací pro migranty hledající azyl je Německo, Francie a Řecko. Na konci roku 2015 podle údajů, na něž se odvolává BBC, byl v Německu zaregistrován necelý milion žadatelů o azyl.

Letos v červnu mluvčí Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) Carlotta Samiová upozornila na to, že kvůli zhoršující se situaci v Libyi může dojít k růstu počtu uprchlíků, kteří se snaží dostat do Evropy přes Středozemní moře. Pokud evropské země nenasadí více záchranných lodí, pak se mnozí z nich po cestě utopí.