Schytá to od Zemana holí jako Sobotka? Krutá předpověď předsedy ODS pro Andreje Babiše

ODS ústy Fialy na svém profilu píše, že český předseda vlády již nedokáže nebo nechce čelit prezidentovi ČR. A zmiňuje také, jaké to má důsledky.

„Petr Fiala: „Miloš Zeman se ocitl mimo ústavní rámec, premiér mu nedokáže nebo nechce čelit, ČSSD znovu odkládá řešení. Neposunuli jsme se nikam, doplácí na to Česká republika.“,“ stojí v příspěvku na Facebooku.

Občanská demokratická strana pod daným příspěvkem zveřejnila fotokoláž, která má připomínat scénu z roku 2017. Tehdy totiž prezident Miloš Zeman holí ukazoval tehdejšímu premiéru Bohuslavovi Sobotkovi, kam si má při ceremoniálu na Pražském hradě stoupnout. Na fotokoláži je však nyní místo Sobotky vyobrazen Andrej Babiš.

Kauza kolem Staňkovy demise

Fotokoláž má tak demonstrovat, že Zeman ukazujeholí, kde je jeho místo. A český premiér jen nechápavě hledí, co se to vlastně děje, a nechá se Zemanem ovládat. Daný obrázek sice může působit vtipně, ale dle Fialy spíše vypovídá o tom, jak trpí Ústava ČR a s ní i celá Česká republika.

ODS tak svým příspěvkem naráží na současnou situaci, která se týká kauzy odvolání ministra kultury Antonína Staňka. Jeho demisi totiž odmítá Zeman již několik týdnů přijmout a ČSSD v této souvislosti hrozí odchodem z vlády. Babiš se snaží situaci řešit a chce se pokusit Staňka usmířit s jeho stranickým předsedou Janem Hamáčkem.

Pirát Michálek: Když si ČSSD dosadí do vlády zemanovce, tak ať se nediví, předčasné volby nechcemehttps://t.co/5qD7qg6YEc — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 5. července 2019

​Babiš se navíc prezidentovi nechce postavit. Svědčí o tom i fakt, že odmítl kompetenční žalobu na hlavu státu, kterou může podat jedině on jako premiér. Babiš si totiž myslí, že by to k ničemu nevedlo. Chce tak situaci řešit diplomatičtěji.

Reakce na sociální síti

Na post strany ODS okamžitě reagovali uživatelé internetu. Ti například psali, že taková koláž pod příspěvkem je trapná.

„Pane Fialo, není poněkud trapná taková koláž pod příspěvkem předsedy strany? Nebylo by spíše vhodnější přiznat si, že za to může právě Vaše strana, že je renomé české pravice tam, kde je? Že i nadále zůstáváte zcela neschopní v oslovení pravicového voliče? Ne vždy člověk s ODS souhlasil, ale byla to silná pravicová strana. Ty časy jsou pryč. Teď jste průměrné šedé myši, které kopají okolo sebe a nemají na nic víc než podobné příspěvky...“ nebral si servítky jeden z uživatelů.

Babišova vláda praská ve švech. Ministři ČSSD jsou připraveni podat demisihttps://t.co/wqwxJ9ddhy — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 4. července 2019

​

Další se pak dotyčného dotazovali, zda on sám má naStaňka názor. A dalo by se říct, že se při té příležitosti v jistém smyslu Babiše zastali:

„A jaký máte názor na odvolání pana Staňka, který odvolal pana Fajta? Znáte ty důvody a můžete k tomu vyslovit svůj komentář nebo kloužete pouze po povrchu věci ve stylu „hlavně že je zase něco na Babiše“?“

Další pak polemizovali nad tím, co má Zeman svým jednáním „za lubem“. „Těžko říct, o co jde. Nezdá se mi, že by post ministra kultury měl být až tak zásadní. Každopádně prezident by mohl možná odstřelit současnou vládu. Otázkou je, co má za lubem. Asi těžko odhadnout,“ stojí v jednom z komentářů. Na ten pak ODS reagovala slovy, že „pan prezident Zeman především překračuje Ústavní rámec“, což považují za zásadní problém.

Fialovo vyjádření

Již dříve se Fiala k věci na sociální síti vyjádřil, a podotkl, že takové odkládání přináší jen prohlubování nestability.

„Dostali jsme se do situace, kdy ministra už více než měsíc neumí vyměnit ani strana, která ho nominovala a nejnověji už ani premiér, jehož vlády je členem. (…) Toto není normální situace a další odkládání přináší jen prohlubování nestability. Řešení problémů ČR se znovu odkládá na neurčito,“ napsal tehdy Fiala.

Dostali jsme se do situace, kdy ministra už více než měsíc neumí vyměnit ani strana, která ho nominovala a nejnověji už ani premiér, jehož vlády je členem. — Petr Fiala (@P_Fiala) 4. července 2019

Zeman a jeho postoj ke Staňkově demisi

Antonín Staněk podal demisi již v půlce dubna. Svůj krok zdůvodnil tím, že odchází na přání předsedy strany Jana Hamáčka, a to po „masivní kampani“ a boji s „elitami“, což vyvolalo jeho rozhodnutí odvolat Jiřího Fajta z postu ředitele pražské Národní galerie a Michala Soukupa z křesla šéfa olomouckého Muzea umění. Na Fajta i Soukupa a jeho předchůdce Pavla Zatloukala pak podal trestní oznámení.

​Zeman však Staňkovu demisi nepřijal a na konci června, argumentoval tím, že ústava nestanoví lhůtu, v níž má prezident reagovat na návrh výměny ministrů. „Tato lhůta dosud běží a já jsem se dosud nevyjádřil,“ řekl Zeman na návštěvě Vysočiny.

Boj o ministerstvo kultury

Sociální demokraté výměnu Staňka za místopředsedu strany Michala Šmardu, s níž Miloš Zeman otálí, označili za jednu z podmínek pokračování ve vládě. Český prezident se však k takové výměně příliš nemá. Sociální demokraté proto uvažovali, že na prezidenta podají kompetenční žalobu, s čímž ale nesouhlasí premiér Babiš. Zeman na toto téma minulý týden řekl, že za 30 let v politice nepřijal jediné ultimátum.

„Ono je tam těch pitomců víc.“ Miloš Zeman promluvil o snahách ČSSD a jmenování nového ministrahttps://t.co/gUwfDuzhf3 pic.twitter.com/pRZregAYjP — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 29. června 2019

​Šmarda však ve středu avizoval, že o funkci ministra neusiluje, a Hamáčkovi navrhl, že se své kandidatury může vzdát, pokud to usnadní odvolání Staňka.

Již dříve prezident Zeman médiím sdělil, že silně pochybuje o tom, že se Michal Šmarda stane ministrem. Podle něj by se lépe prosadil jako volební manažerpro krajské volby v roce 2020 než jako ministr kultury.

Současný šéf resortu kultury Antonín Staněk v úterý uvedl, že na ministerstvu dále pokračovat nechce. Sociální demokraté Staňkovo odvolání označili za podmínku setrvání ve vládě.

Žádný posun ani po schůzce

Ve čtvrtek 4. července se uskutečnila schůzka prezidenta Miloše Zemana s premiérem Andrejem Babišem a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. V tiskové zprávě prezident uvedl, že ve vládě, která se označuje jako protikorupční, by neměl být odvoláván ministr za to, že ve svém resortu odhalil korupci. Předsedové koaličních stran ale po dané schůzce uvedl, že v otázce výměny ministra kultury nedošlo k žádnému posunu.

Ústavní žaloba na stole

Dne 12. července se má konat další setkání mezi Zemanem, Hamáčkem a Staňkem. Na ní chce Zeman Hamáčka a Staňka usmířit. Hamáček údajně v nejbližší době svolá předsednictvo strany, přičemž za předběžný termín označil pondělí 15. července. Podle Hamáčka je jediným řešením to, že funkci ministra kultury bude zastávat člověk, kterého vybere ČSSD.

O vládní krizi bude jednat i Senát. V úterý se mají sejít předsedové všech klubů a projednat návrh ústavní žaloby na prezidenta republiky, který vypracoval senátor Václav Láska (hnutí Senátor 21). Plénum bude jednat o žalobě 24. července.

„Pan Láska navíc doplnil žalobu o neústavní jednání pana prezidenta v případu ministra kultury. Druhá varianta je, že tento případ se všemi okolnostmi by byl projednán v červenci samostatně. Na jednání klubu se budeme bavit o tom, která varianta by měla větší šanci na podporu,“ řekl pro Echo24 předseda senátního klubu ODS Miloš Vystrčil.