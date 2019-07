Rozlučka se svobodou tak trochu jinak: Modelka Stráská spolu se svými kamarádkami vystavila zadeček v plavkách

Česká modelka Zuzana Stráská si opět užívá u moře. Tentokrát však do teplých krajů nevyrazila se svou dcerkou, ale s partou kamarádek. V Chorvatsku si tak všechny krásky užívají její rozlučku se svobodou.

Modelka se však rozhodla, že loučení se svobodou pojme opravdu originálně. Žádná „nudná“ párty v Česku, ale pořádné dobrodružství u moře! A právě o několik fotografií z této rozlučkové jízdy se podělila se svými fanoušky na Instagramu.

„ᴵ ᴷᴺᴼᵂ ᴵᵀˢ ᴼᴺᶜᴱ ᴬ ᴸᴵᶠᴱ ᴮᵁᵀ ᴵᵀ ˢᴴᴼᵁᴸᴰ ᴮᴱ ᴬ ᵀᴿᴬᴰᴵᵀᴵᴼᴺ,“ napsala k příspěvku.

V českém překladu tedy Stráská píše: „Vím, že je to jednou život, ale měla by to být tradice.“

Pod sexy fotografií se tak okamžitě začaly hromadit pochvalné komentáře. Uživatelé Instagramu psali, jak jim to sluší a že se na tak hezké a veselé kočky dívá jedna radost. „Holky, vy jste boží!!!!!!♥️,“ stálo v jednom z komentářů.

„To vypadá na super party❤️,“ píše další z uživatelů.

Na dalším snímku, o který se modelka podělila, je zachycena sama, ale opět v plavkách. „ᵂᴵᶠᴱ ᵀᴼ ᴮᴱ😅 #perfectday.... A zase dokonalá pláž...💙,“ napsala k fotografii.

Ty si totiž spolu se svými kamarádkami pořídily speciálně k této příležitosti. Stráská pózuje v bílých jednodílných plavkách a její kamarádky si pořídily zase černou verzi. A je vidět, že jim všem neskutečně sluší!

„Dokonalá pláž, dokonalá postava, dokonalé plavky💣💣💣,“ chválí Stráskou fanoušci.

Jak píší uživatelé, Stráská má skutečně dokonalou postavu, ze kterou se rozhodně nemusí stydět. Nutno říct, že byste na ní nenašli ani gram tuku! Sedmadvacetiletá maminka malé holčičky má totiž postavičku jako lusk.

O tom, že z této rozlučky musí být místní muži nadšení, svědčí i fotografie, kterou sdílela i její kamarádka Renata Langmannová.

„Volné pokračování divadelní hry Václava Havla... Odcházení 🤣 #myGirls #OurGang #holiday #henParty,“ stojí u jejího postu.



Na fotografii jsou všechny účastnice této dámské jízdy zachyceny zezadu. Nejen uživatelé Instagramu se tak mohli pokochat těmito sexy zadečky!

Takovou rozlučku se svobodu by tak Stráské mohla každá nastávající nevěsta závidět.

Zuzana Stráská je česká modelka, která pochází ze Zlína. Zúčastnila se soutěže Schwarzkopf Elite Model Look, což jí pomohlo odstartovat kariéru. Dále je ambasadorkou módního česko-slovenského magazínu Top Fashion. S přítelem Matyášem Novákem se jim vloni v srpnu narodila holčička Ema. Nutno poznamenat, že na Stráské nešlo těhotenství dlouhou dobu poznat. S její drobnou a velmi hubenou postavou se ale není čemu divit. Modelka nakonec porodila dceru o měsíc dřív. Je tedy jasné, že se shazováním poporodních kil nemusela příliš zápasit a mohla se tak brzy vrátit na předváděcí mola či nafotit kampaň.