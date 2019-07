„Nikdy nešířili multikulti bludy.“ Slova Okamury o Cyrilovi a Metodějovi vyvolaly rozruch. Dle Novotného musí brát drogy

V úvodu svého videopříspěvku, který Okamura zveřejnil pátého července, uvádí, že si lidé připomínají spolupatrony Evropy, Cyrila a Metoděje. Zabrouzdal i do historie a připomněl, že tito věrozvěsti přišli v 9. století na Velkou Moravu, kde šířili křesťanství.

„Ale, a to je hlavní, také kultivovali naši tehdejší civilizaci a málokdo ví, že jsou autoři našich prvních psaných civilních zákonů, což znamenalo základ pevného právního systému,“ tvrdí Okamura.

Vyzdvihuje ale především to, že dotyční měli ještě větší význam pro naši státnost. Poukazuje tak na to, že od 7. století na dané území pronikali misionáři a šířili křesťanství.

„Byli to kněží a misionáři z germánského prostředí případně z Irska. Víra v té době byla i formou státní ideologie a v té době u nás dominovalo západní germánské pojetí šířené Franskou říší. Jenže šíření křesťanství franskými misionáři posilovalo ve střední Evropě vliv franské říše a oslabovalo nezávislost slovanských knížat,“ dodává.

Politik tedy uvádí, že král Velké Moravy Rostislav vyslal v roce 862 poselstvo k byzantskému císaři Michaelu III. a požádal jej, aby na dané území vyslal biskupa a učitele. Jeho úkolem mělo být založit Velké Moravě moravské biskupství, které by bylo nezávislé na Franské říši.

"Kde je vaše dno? Už jste jednou vytvořili z důchodce teroristu. Kdo bude další?" Hamáček spustil kanonádu na Okamuru https://t.co/WkyidRVW8v pic.twitter.com/PexkXNTxGO — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 22. června 2019

​„Práce Cyrila a Metoděje znamenala v prvé řadě obrovskou práci na posilování slovanské kultury a těžký boj s germanizací,“ tvrdí Okamura a připomíná také to, že východofranský král Ludvík II. dokonce Metoděje zajal, protiprávně ho sesadil a odsoudil na doživotí. Nakonec byl na přímý příkaz papeže Jana VIII. propuštěn.

„Cyril a Metoděj byli Evropané, ale nikdy nešířili nějaké multikulturní bludy, ale naopak i s nasazením svých životů posilovali národní svébytnost a národní kultury a tradice našich slovanských předků proti germanizaci, kterou se nám pokoušeli vnutit z tehdejší západní Evropy,“ dodává závěrem Okamura.

"Nehorázné zasahování do vnitřních záležitostí našeho státu." Okamura spatřil v návštěvě Čaputové do ČR ruku Sorose https://t.co/bQNq5hzXOt pic.twitter.com/TIyuK6SKzs — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 22. června 2019

​

Jeho videopříspěvek však vzbudil na sociální síti nejednoznačné reakce. Někteříděkovali za poučný projev a připomenutí historie v daný sváteční den. Dokonce ho za jeho slova chválili a psali, že je skvělý politik.

Další uživatelé však jeho projevem už tak nadšení nebyli. „No, z podstaty věci přišli šířit cizí víru – ono to označení „věrozvěsti“ není asi úplně náhodou, že. Takže pokud protestujete proti šíření jiné víry (kde v jejich případě šlo skutečně o jeden z důvodů, proč přišli, ne proto, že hledali např. azyl, že...), tak pak se nám tady ta analogie úplně asi nepovedla, pane Okamuro. P.S.: opisování / velmi úzké čerpání kusů textu z Wikipedie taky není zrovna světoborný výkon,“ myslí si jedna z uživatelek.

Nevím, co Okamura bere, ale chtěl bych to taky…

K jeho statusu se však vyjádřil i český moderátor, starosta městské části Praha-Řeporyje a bývalý novinář Pavel Novotný. Ten politikova slova okomentoval na svém Twitteru.

„Myslím, že mám bohaté zkušenosti s halucinogeny. Vždy jsem čas od času rád vyrazil pomocí LSD za hranice všedních dnů. Lysohlávky mi nevyhovovaly formou, ale i tak jsem jich jednou dal osmdesát. Nevím, co si přesně dal Pitomio, ale za dvojku bych si vzal hned,“ napsal Novotný a poukazoval tak na to, že Okamura musí něco brát.

Myslím, že mám bohaté zkušenosti s halucinogeny. Vždy jsem čas od času rád vyrazil pomocí LSD za hranice všedních dnů. Lysohlávky mi nevyhovovaly formou, ale i tak jsem jich jednou dal osmdesát. Nevím, co si přesně dal Pitomio, ale za dvojku bych si vzal hned. pic.twitter.com/VdjWrqtnKI — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) 6. července 2019

​I pod jeho postem se začaly objevovat různé reakce. A lidé vesměs s pohledem Novotného souhlasili.

„Trochu se obávám, že takhle naspeedovaný je Pitomio standardně. On opravdu není myslitel. O to větší je to drnda. Velkým průšvihem však je, že to je místopředseda PSP ČR,“ uvádí jeden z nich.

I v těchto reakcích se ale našly narážky na užívání drog:

„Když ve zkratce SPD jedno písmeno vyměníte a trochu přeskládáte tak dostanete LSD. Náhoda, nemyslím si!“

Někteří se pozastavovali nad tím, zda tohle Okamura opravdu řekl, nebo zda jde jen o satiru.

Tomio Okamura se však na sociálních sítích nevyjádřil jen k Cyrilovi a Metodějovi, ale také k upálení mistra Jana Husa. Jeho slova však mnohé pobavila a jiné dokonce pobouřila. Navíc jeho projev obsahoval jisté nepřesnosti.