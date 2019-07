Klára Doležalová opět zavítala k moři. A i tentokrát potěšila své fanoušky žhavými snímky v plavkách

Česká moderátorka a herečka Klára Doležalová Maksimović odpočívá pěkně v teple u moře. I tentokrát zavítala do Chorvatska, které navštěvuje několikrát do roka.

Doležalová na svém Instagramu zveřejnila několik fotografií z Chorvatska. Pózuje na nich v plavkách s úsměvem od ucha k uchu. Jde tedy vidět, že moderátorce slaný mořský vzduch pořádně svědčí.

„Létooooo! A já se jen směju!!!“ napsala k jedné z fotografií.

Tato nevinná fotografie však nezůstala bez povšimnutí, a to zejména u mužského pokolení. Většina pánů, ale i dam, tak Kláře psali, jak je sexy a jak moc jí to sluší. A není divu! Ve svých 45 letech je to totiž stále pořádná kočka!

„Nejkrásnější reklama na českou krásu v Chorvatsku a zadara,“ píše jeden z uživatelů.

Další lidé pak moderátorce a herečce chválili plavky s plameňákem a přáli jí, ať si pěkně užije léto.

I další fotografie, o kterou se Doležalová na sociální síti podělila, sklidila vlnu reakcí. A ty byly jen pozitivní. Na snímku, na kterém opět pózuje v plavkách, jí to totiž velice sluší. A pánové se tak mohli pokochat pohledem na její ploché bříško a ladné křivky.

„Neuvěřitelně krásná!“ chválí Doležalovou její fanoušci na Instagramu.

Na ostatních snímcích se pak moderátorka ukazuje například na čtyřkolce mezi olivovníky. „Mezi olivovníky je nejlíp!!!“ napsala k fotografii.

Můžeme tedy vidět, že si česká kráska neužívá jen sluníčka a opalování u moře, ale má zde i jiné starosti. Právě kvůli olivám se totiž někdy v Dalmácii i kolikrát pořádně nadře.

Byznys v Chorvatsku

Doležalová si Chorvatsko spolu se svým manželem Miodragem Maksimovičem oblíbila nejen díky moři. Manželé zde vlastní dům, a dokonce zde v poslední době začali podnikat.

​Na poměrně turisticky zapomenutém ostrově Šolta, které je vzdálené asi hodiny cesty trajektem od Splitu, si totiž koupili rozlehlý olivový háj.

Pár tak nyní vyrábí domácí bio olej. Již v minulosti tato kráska prozradila, že je jeho výroba náročná ale dodala, že je olej velmi prospěšný.

„Vyrábíme domácí bio olej. Samotná výroba je náročná, protože olej lisujeme za studena a uchováváme v sudech, tak jak se to dělalo kdysi. (…) Náš domácí olej je všelék na tlak, trávení, proti rakovině, zabraňuje stárnutí, prostě zázrak,“ prozradila Doleželová v jednom z dřívějších rozhovorů a dodala, že již s manželem rozjeli i e-shop.

Klára Doležalová

Tato kráska je česká profesionální moderátorka a herečka. Dříve hrála i v divadlech, ale dnes se věnuje již výhradně moderování. Diváci ji tak mohou znát jako moderátorku ČT v pořadu O poklad Anežky České a pořadu Sama doma. Působila také v TV Nova v pořadu Snídaně s Novou a Rady ptáka Loskutáka. Od května roku 2013 však moderuje hlavní zprávy na TV Prima.

Kromě moderování různých pořadů se věnuje i moderování společenských akcí. Mimo to Doležalová natočila dvě CD pro děti a věnuje se i charitativním projektům.

Co se týče jejího osobního života, je vdaná za srbského podnikatele Miodraga Maksimoviće. Manželé spolu mají dvě dcery – Natalii a Miu.