Uživatele sociálních sítí pobouřila výzva Ondráčka k potápění lodí s migranty. „Distancuje se KSČM od výroku poslance?“

Vyhrocení kolem migrační krize nenechá v klidu ani komunistu a poslance PČR Zděnka Ondráčka. V sobotu se totiž tento politik na sociální síti podělil o jediný způsob, jak změnit situaci v Evropě. Rozvije se to až na politický skandál v KSČM?

V pátek 5. července italské ministerstvo vnitra zabránilo tomu, aby loď Alex, patřící humanitární neziskové organizace Mediterranea Saving Humans, s 54 migranty zakotvila u Lampedusy. Migranti nacházející se na dané lodi byli dříve zachráněni z 18 metrů dlouhého gumového člunu u libyjských vod. Loď se však navzdory zákazu rozhodla, že zakotví u ostrova Lampedusa, který mimochodem patří Itálii.

Uvedená italská společnost následně zpochybnila legitimitu zákazu italského ministerstva a poukázala na to, že její loď zachránila lidi na moři. Jedná se v pořadí již o 21. případ konfliktu mezi Římem a humanitárními skupinami, jež ve Středozemním moři zachraňují migranty, kteří se snaží dostat do Evropy.

Na zprávu v novinách reagoval i poslanec Parlamentu ČR za KSČM Zdeněk Ondráček, který na sociální síti napsal:

„Přátelé, dokud se nenajde odvaha lodě neziskovek potápět a pašeráky zavírat za organizování převaděčství, tak se nic nezmění. Evropo, probuď se!!!“

Někteří lidé ve svých komentářích s politikem souhlasili. Podotýkali přitom, že je zapotřebí zabránit tomu, aby podobné lodě kotvily kdekoliv u břehů Evropy, a to za jakoukoliv cenu.

„Ač se to někomu může zdát nehumánní, tak je potřeba nedopustit, aby podobné lodě zakotvily kdekoliv u břehů Evropy. A je jedno za jakou cenu,“ uvedl jeden z diskutujících.

„Jak je to možné, že nerespektují zákaz? To se můžeme brzy dočkat toho, že k nám pošlou třeba 10 vagonů s migranty i přes zákaz. Kdo ví, jak by si s tím naše vláda poradila...“ napsala Věra Kuncová.

Jiní uživatelé ale začali diskutovat o reakci politické strany na Ondračkův výrok o potápění lodí neziskových organizací, které ve většině případů zachraňují běžence na moři. Spekuluje se, že by se šéf KSČM Vojtěch Filip mohl od jeho výroku distancovat.

Jeden uživatel však velmi pozorně poukázal na to, že politik ve příspěvku neupřesnil, jestli se loď by měla potápět s nebo bez lidí.

„Lodě neziskovek potápět? Chybí mi tam jedna podstatná věc. Potápět i s lidmi? Věřím, že to pan Ondráček vysvětlí,“ napsal Ludvík Svoboda.

Pokračovaní případu s migranty

Dnes má však případ s uprchlíky pokračování. Uvádí se, že italské úřady v neděli po dvoudenním čekání povolily vystoupit na břeh 41 migrantům z lodi Alex, která v sobotu přes zákaz vplula do italských vod a zakotvila v přístavu na italském ostrově Lampedusa.

Další loď, Alan Kurdi, patřící německé neziskové organizaci Sea-Eye, v pátek ráno zachytila dalších 65 běženců u libyjských břehů. Daná loď údajně zamířila na Maltu, i když jí úřady tohoto ostrovního státu zatím vstup do svých teritoriálních vod nepovolily.

Krutá vražda v Německu a utajení detailů policií

Poslanec Zdeněk Ondráček tento týden zprudka zareagoval i na jiný případ s migranty, k němuž došlo v Německu. Politik se v příspěvku pozastavil nad případem třiatřicetiletého nelegálního migranta z Nigeru, Mourtala Madoua, který byl odsouzen k doživotnímu vězení za to, že v Hamburku ve stanici metra ubodal k smrti svou 34letou německou expřítelkyni a před zraky kolemjdoucích uřízl hlavu své 21měsíční dcerce.

Poslance tento případ zaujal zejména proto, že policie a prokuratura se zpočátku snažily před veřejnosti tajit, že Madou uřízl 21měsíční dcerce hlavu a jakékoli informace o této skutečnosti popíraly. Důvodem zatajování takových informací měla údajně být úcta k mrtvým, Ondráček však trvá na „řízeném zamlčování skutečností.“

Migrační krize

K rychlému růstu žadatelů o azyl došlo po vypuknutí tzv. arabského jara v roce 2011. Migrace dosáhla krizových hodnost v roce 2015, kdy o azyl v Evropské unii požádalo přes 1,2 milionu lidí. Od té doby jejich počet začíná klesat a loni dosáhl úrovně roku 2014, tedy zhruba 600 tisíc lidí. Přesto je to stále třikrát tolik, než tomu bylo před deseti lety.

Hlavní destinací pro migranty hledající azyl je Německo, Francie a Řecko. Na konci roku 2015 podle údajů, na něž se odvolává BBC, byl v Německu zaregistrován necelý milion žadatelů o azyl.

Letos v červnu mluvčí Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) Carlotta Samiová upozornila na to, že kvůli zhoršující se situaci v Libyi může dojít k růstu počtu uprchlíků, kteří se snaží dostat do Evropy přes Středozemní moře. Pokud evropské země nenasadí více záchranných lodí, pak se mnozí z nich po cestě utopí.