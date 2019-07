Šichtařová o protestu umělců proti Zbrojovce ve Varech: Útoky na muže už nejsou dost sexy, tak budou útočit na firmy

Šichtařová o podpoře Zbrojovky

Ekonomka se vyjádřila ke kauze, v níž hospodářská komora poukazovala na to, že se jedná o nositele jedné z tradičních tuzemských značek a zdůrazňovala, že firma striktně dodržuje národní i mezinárodní zákony i vlastní Etický kodex. A Šichtařová sdílí podobný pohled na věc.

„Dodržuje Zbrojovka zákon? Dodržuje. Dodržuje mezinárodní dohody? Dodržuje. Dodržuje svůj vlastní kodex? Dodržuje. Sponzorovala festival už v minulých letech? Sponzorovala – a nikdo se nad tím nepozastavoval. A o co komu jde teď? To je nějaké nové #metoo, tentokrát ve firemním hávu? Útoky na muže už nejsou dost sexy, tak budeme útočit na slušné firmy? Tahle pseudomorálka je jenom normálním vydíráním slušných firem,“ dodala s tím, že takovému vydírání se nesmí ustupovat.

Kdo by čekal, že Staňka na festivalu ve Varech přivítají zrovna takhle. Zahraniční hosté kvůli němu pozvedávají obočíhttps://t.co/phlBbAcTRI — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 29. června 2019

​Z jejího vyjádření tedy vyplývá, že by předmět podnikání neměl být důvodem pro vyřazení jakékoli firmy z okruhu těch, které jsou ochotny podporovat různé kulturní nebo sportovní aktivity. V souvislosti s tím si Šichtařová neodpustila ani jednu radu, a to takovou, že komu se to nelíbí, tak ať na filmovém festivalu nepromítá a nejezdí na něj.

„Říká se tomu volba nohou – někde se mi nelíbí, tak jdu o dům dál. To není tak, že někteří herci či někteří producenti mají právo účastnit se festivalu a donutit ho, aby vyznával stejné hodnoty jako oni. To je tak, že všichni herci a filmaři mají právo vybrat si, čeho se budou účastnit, a odejit z festivalů, kde se jim nelíbí. A všichni budou spokojeni – festival, který bude mít peníze od sponzora, firma, která bude sponzorovat, i filmaři a herci, kteří si zvolili, kde chtějí a nechtějí být. Cokoliv jiného je vydírání v rámci nové „liberálně-demokratické“ doktríny,“ řekla k věci.

Další omezování

Co se týče jakéhosi omezování, Šichtařová se v rozhovoru zmínila také o možnémreklamy na alkohol. Dle národní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové by taková reklama mohla být jen na místech, kde se alkohol prodává a pije. Stejně tak by TV spoty mohly být vysílány až po 22. hodině, ale musely by obsahovat varování o zdravotním riziku. Jak se k tomu ekonomka staví?

Dle Šichtařová se jedná o tzv. salámovou metodu. Navíc dle ní u alkoholu nastane nejspíše stejný scénář, jako tomu bylo i u kouření.

„Nejprve se omezovalo kouření v poledne v hospodách. Pak po celý den. Teď ve Švédsku zakazují kouřit i před hospodou. A v San Francisku se dokonce rozhodli zakázat i elektronické cigarety, a to do doby, než bude jasnější jejich dopad na zdraví. Takže v tomhle případě už ani zdraví není důvodem zákazu – jen samotná nejistota ohledně zdraví k zákazu stačí. Z toho je vidět, že omezení není cílem – cílem je úplné odstranění kuřiva ze světa těmi, kdo vnucují své pojetí dobra všem ostatním,“ řekla.

Další témata rozhovoru

Mimo to se odbornice v rozhovoru dotkla také setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho čínského protějšku Si Ťin-pchinga na okraji summitu zemí skupiny G20 v japonské Ósace. Právě toto setkání totiž přineslo jistou shodu v pokračování jednání o vzájemné obchodní dohodě, která by měla vyřešit celní válku.

Rusko a Čína uzavřely mezivládní smlouvu o přechodu na transakce v národních měnách. V pátek o tom informovala ruská média.https://t.co/bhUbM22PsS pic.twitter.com/t5asD3MA0J — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 28. června 2019

​Dalším tématem se stala smlouva o volném obchodu mezi Evropskou unií a jihoamerickým Mercosurem, ale také změna vedení Evropské centrální banky (ESB). Co se týče avizované nové šéfky ECB, Šichtařová podotkla, že Christine Lagardová je velkým průšvihem, jelikož nikdy nestudovala ekonomii a nikdy v centrální (a ani jiné) bance ani nepracovala.

Markéta Šichtařová je ekonomka, bloggerka a autorka populárně zaměřených textů. V letech 2006 a 2007 byla součástí týmu ekonomických poradců ministra financí ČR Vlastimila Tlustého.