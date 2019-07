Prezident ČR na jednání podpořil Schillerovou při tvorbě rozpočtu. Pomocí Ovčáčka se však nepřímo navezl do ČSSD

V neděli se konalo jednání expertního týmu českého prezidenta Miloše Zemana s ministryní financí Alenou Schillerovou. Týkalo se státního rozpočtu na příští rok a proběhlo na zámku v Lánech. A jak dopadlo? A proč se Zeman navezl do ČSSD?

Schillerová po téměř šestihodinovém jednání prohlásila, že prezidenta České republiky seznámila s návrhem rozpočtu na další rok a vyjádřila se k několika miliardovému schodku.

„Seznámila jsem pana prezidenta s tím, že jsem předložila návrh rozpočtu se 40miliardovým schodkem. Nevidím prostor k tomu, aby se schodek snížil, ale je pro mě nepředstavitelné, aby se zvyšoval,“ dodala k věci.

Stejně tak mělaříci, že byla zklamaná, když ministři ČSSD nepodpořili základní parametry daného rozpočtu.

„Sociální demokracie si dala požadavky do koaliční smlouvy, ty požadavky v tom rozpočtu jsou. Přišlo by mi logické, že by zvedli ruku s tím, že mají výhrady,“ okomentovala Schvillerová červnové hlasování.

Reakce prezidenta Zemana

K věci se vyjádřila také hlava státu, a to prostřednictvím svého mluvčího Jiřího Ovčáčka. Ten ve svém prvním statusu napsal:

„1/2 Expertní tým prezidenta republiky dnes v Lánech projednal návrh zákona o státním rozpočtu na příští rok.“

Další jeho post na Twitteru zahrnoval status, z něhož je patrné, že se Zeman tak trochu nepřímo navezl do ČSSD.

„2/2 Expertní tým prezidenta republiky vyslovil plnou podporu úsilí ministryně financí Aleny Schillerové zabránit neodůvodněným výdajům a plýtvání a úsilí hledat příjmové rezervy včetně odstranění neodůvodněných daňových výjimek,“ napsal na sociální síti Ovčáček.

Výhrady ČSSD k plánovanému rozpočtu

ČSSD základní parametry rozpočtu nepodpořila, jelikož se domnívá, že chybí miliardy na samotné fungování resortů. Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček uvedl, že by chtěl vyčlenit více peněz na platy policistů a hasičů. Jana Maláčová, která zastává post ministryně práce a sociálních věcí, ale uvedl, že v rozpočtu jejího ministerstva chybí asi jedenáct miliard korun.

​Česká ministryně financí však již dříve prohlásila, že dle ní požadavky sociálních demokratů nejsou reálné. Sociální demokraté navíc dlouhodobě tvrdí, že by potřebné peníze chtěli získat zavedením tzv. bankovní daně. To se však nelíbí českému premiérovi a šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi.

Kdy bude hotová finální verze rozpočtu?

Podle informací by měli čeští ministři společně se Schillerovou finální podobu rozpočtu dokončovat během léta. Poté musí daný rozpočet schválit vláda a poté jej do konce září poslat do Sněmovny.

Nicméně schodek ve výši 40 miliard, uvedený v rozpočtu, se nezamlouvá ani pravicové opozici. Stejně tak se však nelíbí ani komunistům. Ti by totiž preferovali schodek ve výši 30 miliard.

Reakce na Twitteru

K plánovanému rozpočtu se na sociální síti vyjádřil také poslanec ODS Jan Skopeček. Ten na svém Twitteru napsal:

„Zasedá expertní tým prezidenta Zemana k rozpočtu. Pokud prezident kývne a pochválí ministryni Schillerovou za 40miliardovou sekyru v době růstu, pak může rovnou pochválit i A.Babiše za skvělou dotační politiku a ministryni Maláčovou za nerozhazovačný přístup k sociální politice.“

​Na jeho status reagovali uživatelé slovy, že s ním sice souhlasí, ale že by ODS už měla něco dělat.

„Já s vámi souhlasím, ale proboha už něco dělejte, ať je vás vidět!“ píše jeden z komentujících.

A další komentáře se také nesly v podobném duchu: „Zase jenom slova, ale chybí činy ve Sněmovně.“