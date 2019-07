Budete jen žasnout: Česká Miss World Kotková ukázala vysportovaný zadeček

Mladičká kráska před pár dny na svém profilu na sociální síti sdílela snímek, na kterém je jen v plavkách. Na několika fotkách tak pózovala v různých pozicích. A nutno říct, že jí to na každé z nich velmi sluší.

Modelka však pod snímky především žádala své fanoušky o radu, kam se v létě může poblíž Prahy zajet zvlažit vykoupat. K fotografii pak napsala:

„Pojďme si sem vzájemně pomoci. 😁🏞 Kam se nejraději jezdíš vykoupat/zvlažit? ~ Asi nejlíp u Prahy, na takový to rychlý smočeníčko, ale klidně i u tvého města, takový ty klasiky znám (Džbán, Motol, Šárka, Biotop Radotín, Hostivařská přehrada, Podolí, Slapy,...), ale ty určitě máš něco, co tu všichni oceníme 😁. ~ Oceán v nedohlednu, tak jinak na ty vedra tady pomůže už jen dětský bazének na terásce 😁👌🏼... A pokud jste z Budějc, tak to máte super 😍😁👌🏼.“

Pod snímky se tak okamžitě začaly hromadit různé tipy uživatelů Instagramu. Modelka si tak mohla vybírat, kam zavítá tentokrát.

Kromě rad a tipů se pod fotografiemi objevilo ale i několik pochvalných komentářů na adresu této bloggerky. Někteří krásce chválili její plavky a jiní ji zvali na koupání k sobě do bazénů.

Radovánky u moře

Natálie Kotková je nejspíše velkou milovnicí koupání a především moře. Svědčí o tom i fakt, že od začátku tohoto roku již několikrát za teplem a slanou vodou vycestovala.

Několikrát zavítala například na surfařský kemp, jelikož tomuto sportu totiž v poslední době doslova propadla.

Na začátku letošního června si užívala hezké chvíle v Chorvatska a zanedlouho poté vyrazila zase do Francie. Právě tam spolu se svou kamarádkou trávila spoustu dnů u oceánu, dováděla na vlnách a věnovala se cvičení jógy.

I o tyto zážitky se modelka, která má luxusní postavu, podělila se svými fanoušky.

„Proč ten čas tak rychle letí! 2 týdny ve Francii mi připadají maximálně jako 4 dny,“ napsala Kotková k jedné ze zveřejněných fotografií.

Určitě stojí za zmínku i to, že si fanoušci všimli, že má modelka díky pravidelnému sportování opravdu luxusní figuru. Mnozí jí tak její postavičku mohou jen závidět.

„Boží. 😍 Krásná, šikovná, veselá… Takovej kdyby byl každej, to by byl na světě ráj,“ píše jedna z uživatelek Instagramu.

Příznivcům této krásky teď nezbývá nic jiného než čekat, kam zavítá bloggerka příště a o jaké žhavé fotografie se s nimi podělí.