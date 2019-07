Česká armáda modernizuje techniku, ale vojáci stárnou. Pomůžou náborové akce na sociálních sítích?

Průměrný věk českého vojáka je dnes 37 let, v NATO jsou vojáci starší už jen v Belgii, kde panuje průměr 40 let. Například francouzským vojákům je průměrně 33 let, americkým pilotům 30 a americkým mariňákům jen 25 let.

Česká rekrutační střediska se tak snaží do uniforem nalákat mladé lidi. Nově armáda zapojila i sociální sítě.

„Dnešní mladá generace, která je vhodná pro přijetí do armády, je na sociálních sítích a různých komunikačních pojítkách, a proto se je snažíme oslovit přes tyto kanály,“ uvedla Právu generálka a šéfka vojenského náboru Lenka Šmerdová, která zároveň dodala, že armáda také modernizovala internetové stránky náboru. Podle ní jsou stránky jednodušší, je tam spousta fotek a videí, aby mladí lidé měli jasnou představu, co je čeká, jak by vypadali v uniformě a tak dále.

Přijďte si osahat zbraně a techniku

Dodala také, že se mladé lidi armáda snaží přilákat na různé náborové akce, kde si mohou osahat a vyzkoušet vojenskou techniku a zbraně.

„Spolupracujeme například s airsoftovou střelnicí, kde si mohou vyzkoušet a zastřílet si z repliky zbraní, které má armáda ve výzbroji,“ oznámila generálka.

Začínáme cílit na generaci Z

Na nedávné konferenci na Žofíně náčelník generálního štábu Aleš Opata uvedl, že armáda zatím nemá potíže s náborem jako některé firmy, ale problémy se podle něj očekávají, a proto se armáda v oblasti rekrutace chce dostat na sociální sítě a do mobilních aplikací.

„Proto začínáme cílit na generaci Z, což jsou náctiletí. Je nám jasné, že v oblasti rekrutace se musíme posunout do mobilních aplikací, sociálních sítí a bublin a musíme být aktivnější v internetovém prostoru,“ uvedl generál.

Podle generálky Šmerdové se 90 % lidí k armádě hlásí přes on-line registrační formuláře.

Armáda stárne

Už řadu let se česká armáda potýká se stárnutím vojáků. Ještě v roce 2009 byl průměrný věk 33 let, o pět let později v roce 2014 už to bylo 36 let. Šmerdová to odůvodnila hlavně tím, že před deseti lety byly zastaveny nábory.

„Je to zapříčiněno hlavně tím, že před deseti lety jsme skoro zastavili nábor, mladí lidé vůbec nepřicházeli a armáda stárla,“ oznámila šéfka vojenského náboru. Podle ní jsou mladí vojáci a vojačky pro armádu nezbytností, protože jsou na tom lépe fyzicky i zdravotně, jsou na začátku kariéry, proto je armáda může vzdělávat, a poté je podle ní dost času na to, aby to zúročili.

Zájemci ubývají

V posledních letech se do armády dostane asi 2 200 vojáků ročně, polovina přijatých je ve věku 18 až 25 let, následuje i početná skupina vojáků v letech 26 až 30. Do armády se hlásí i starší uchazeči, některým je i 50. Šmerdová však uvedla, že v této věkové kategorii jsou přijímání pouze specialisté, jako jsou kaplani, hasiči nebo řidiči.

„Musíme věnovat náboru mnohem větší úsilí, abychom dosáhli podobných výsledků jako loni nebo předloni,“ uvádí generálka a uvedla, že loni za celý rok proběhlo 600 náborových akcí a letos jich už bylo přes 1 200.

Ani studium netáhne

Podle generálky je situace ještě horší ve vojenském školství. Univerzita obrany v Brně už delší dobu neláká a noví důstojníci tak ubývají. Ačkoliv by letos chtěla univerzita přijmout 750 studentů, tak jich na podzim nastoupí asi 500, více uchazečů se nepřihlásilo.

Modernizace české armády

Česká armáda se v poslední době snaží o modernizaci své vojenské techniky. V pátek 21. června například Ministerstvo obrany ČR podepsalo se společností Eldis Pardubice smlouvu na pořízení 62 obrněných vozidel Titus 6x6. Předmětem zakázky je 42 kolových obrněných vozidel velitelsko-štábních a spojovacích a 20 kolových obrněných vozidel MKPP, včetně logistického zabezpečení a školení.

Další modernizace se týká vzdušných sil. České ministerstvo obrany vybírá americké vrtulníky. Američané České republice oficiálně nabídli 12 kusů vrtulníků UH-60M Black Hawk nebo 8 vrtulníků UH-1Y Venom plus 4 vrtulníky AH-1Z Viper.