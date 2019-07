České pondělí na Wimbledonu. O čtvrtfinále bojují hned čtyři Češky. Strýcová postupuje

Vítězství Barbory Strýcové

Barbora Strýcová v dnešním zápase ztratila první set na turnaji, když ji Belgičanka Mertensová v prvním setu porazila 6:4, Strýcová ztratila dvě podání. Druhý set se pro Strýcovou nevyvíjel příliš dobře a za stavu 5:3 a při podání Belgičanky už to s Češkou vypadalo špatně, Strýcová ale zabojovala a získala čtyři hry v řadě a po výsledku 7:5 si vynutila rozhodující třetí set. Ačkoliv ve druhém setu opět dvakrát ztratila podání, dokázala ho třikrát vzít i soupeřce. Třetí set Strýcová rozjela bravůrně a dvakrát své soupeřce vzala podání a dostala se do vedení 3:0. Následně si Mertensová vyžádala ošetření. To Strýcovou nevyvedlo z rytmu a poslední set vyhrála 6:2. Konečný výsledek utkání 2:1 ve prospěch Barbory Strýcové.

Ve čtvrtfinále si zahraje s vítězkou zápasu Petra Kvitová - Johanna Kontaová. Uvidíme další český duel?

Jako první se z Češek na travnatém kurtu představila Barbora Strýcová, která bojovala o zopakování účasti mezi osmičkou z roku 2014. Na druhé straně kurtu stála 21. nasazená Elise Mertensová z Belgie, hráčky proti sobě prozatím stály jen jednou, vzájemný zápas vyhrála Belgičanka.

Barbora Strýcová se do osmifinále dostala třemi výhrami bez ztráty setu. V prvním kole porazila Ukrajinu Lesju Curenkovou, následně Němku Lauru Siegemundovou a naposledy Nizozemku Kiki Bertensovou.

České derby ve Wimbledonu

Následuje české derby Karolíny Plíškové a Karolíny Muchové, pro obě hráčky by vítězství znamenalo čtvrtfinálovou premiéru ve Wimbledonu. V českém souboji je jasnou favoritkou třetí nasazená Plíšková, která na trávě drží šňůru osmi vítězných zápasů. Obě soupeřky se naposledy utkaly v prvním kole Australian Open, kde Plíšková vyhrála ve dvou setech.

Karolína Plíšková v prvním kole vyřadila Číňanku Ču Lin, poté si poradila s Portoričankou Mónicou Puigovou a naposledy i se ztrátou setu vyzrála na Tchajwanku Sie Su-wej. Muchová na turnaji zatím neztratila ani set, porazila Srbku Aleksandru Krunićovou, Američanku Madison Brengleovou a Estonku Anett Kontaveitovou.

České derby Muchová-Plíšková začalo okolo druhé hodiny. Průběh zápasu v prvním setu je prozatím vyrovnaný 4:4.

Kvitová bez tréninku

Posledním dnešním želízkem v ohni bude po 16. hodině dvojnásobná vítězka turnaje a nasazená šestka Petra Kvitová, která se do čtvrtfinále pokusí dostat přes domácí naději Johannu Kontaovou, navíc si po dvou letech zahraje na centrkurtu. S Britkou má vynikající bilanci, z pěti zápasů ji hned čtyřikrát porazila, naposledy loni v Birminghamu.

Kvitová, která před turnajem kvůli zranění ruky vůbec netrénovala, je zatím černým koněm turnaje a ukazuje, že tráva ve Wimbledonu jí skutečně sedí. Kvitová v turnaji překvapivě neztratila ani set a vyprovodila všechny své soupeřky. V prvním kole vyřadila Tunisanku Ons Jabeurovou, následně Francouzku Kristinu Mladenovicovou a naposledy Polku Magdu Linetteovou.

Wimbledon

The Championships, Wimbledon, známý spíše jako pouze Wimbledon, je nejstarší a nejslavnější tenisový turnaj na světě. Je třetím ze čtyř největších turnajů – Grand Slamu. Termín je každoročně na přelomu června a července. Úvodní ročník se na travnatých dvorcích All England Clubu odehrál v roce 1877. Od sezóny 1995 je tráva sekána na výšku 8 milimetrů.

Důležitou roli ve Wimbledonu hrají tradice a historie. Například šatny jsou původní dřevěné, areál neobsahuje žádné reklamní plochy a tenisté musí hrát v bílém oblečení.

Čeští vítězové Wimbledonu

Mužskou nebo ženskou dvouhru v historii vyhráli i čeští tenisté. V roce 1973 se to jako prvnímu povedlo Janu Kodešovi. Ivan Lendl se sice dvakrát dostal do finále, ale obě utkání prohrál. V roce 2010 si finále nejprestižnějšího turnaje zahrál i Tomáš Berdych, který prohrál s Rafaelem Nadalem.

Mezi ženami má Česko nebo dříve Československo více finálových účastnic. Věra Pužejová Suková a Hana Mandlíková svá finále prohrály. Jana Novotná z finále také dvakrát odešla poražená, ale třetí pokus už byl úspěšný, v roce 1998 porazila Nathalii Tauziatovou. Novodobou českou hrdinkou Wimbledonu je Petra Kvitová, která dvě finálové účasti přetavila ve dvě vítězství. V roce 2011 porazila Rusku Mariu Šarapovovou a v roce 2014 Kanaďanku Eugenii Bouchardovou.