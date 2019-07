Zase běženci! Česká policie objevila další skupinku nelegálních migrantů. Tentokrát na východě země

Jak uvedla mluvčí policie Dagmar Pokorná, řidič si podle svých slov cestou nevšiml žádných okolností hodných zřetele a až nad ránem slyšel zvláštní zvuky a vyhledal pomoc.

Když policisté přijeli, po prohlídce vozu v nákladovém prostoru našli pět lidí, jimž je kolem dvaceti let.

Později se Cizinecká policie od nelegálních návštěvníků země dozvěděla, že pocházejí z Afghánistánu.

„Policisté zjišťovali jejich totožnost s pomocí tlumočníka a případ dokumentovali. Za jakých okolností se muži dostali do prostoru vozu, dále prověřují,“ dodala k věci Pokorná.

Zatím je známo pouze to, že cizinci provedli neoprávněný vstup na území České republiky, protože u sebe neměli cestovní doklady, platné vízum nebo jiné povolení k pobytu.

„Běžence s největší pravděpodobností čeká návrat do země, odkud k nám přicestovali, případně do země, kde požádali o azyl. V tomto případě do Bulharska, Řecka, na Slovensko,“ podotkla v této souvislosti policejní mluvčí.

V letošním červnu Policie České republiky na svých stránkách informovala o tom, že na Vysočině došlo k podobnému incidentu, kdy v kamionu se srbskou registrační značkou objevili tři nelegální migranty. Na možný výskyt migrantů v nákladovém prostoru soupravy přitom policisty upozornil sám řidič srbského kamionu. Ani tato trojice u sebe neměla žádné doklady, které by prokazovaly totožnost a oprávněnost legálního pobytu těchto lidí na území České republiky. Po identifikaci za asistence tlumočníka policie zjistila, že dva muži pocházejí s Afghánistánu a jeden z Indie.

Evropská migrační krize, která byla způsobena velkým počtem imigrantů směřujících do EU, vyvrcholila v roce 2015. Migranti se do centrálních částí Evropy dostávají po dvou hlavních migračních trasách – balkánskou a středomořskou trasou. Nejčastějším cílem imigrantů jsou státy západní a severní Evropy, především Německo, Švédsko, Rakousko, Francie a státy Beneluxu. Podle údajů OSN tvoří největší část žadatelů o azyl lidé ze zemí Blízkého a Středního východu, zejména Syřané, Afghánci, Iráčané, a také z Afriky a západního Balkánu.