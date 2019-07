„Vy máte sloužit lidu.“ Uživatelé hodnotí akci skupiny senátorů, která připravuje ústavní žalobu na prezidenta Zemana

Senátor Václav Láska na konci dubna představil žalobu, která se zabývá tím, že prezident Zeman údajně porušuje ústavu. Žaloba popisuje sedm prezidentových skutků, které tvůrci požadují za hrubé porušení ústavy.

Na konci června žalobu podpořilo 31 senátorů, což stačí, aby se daným návrhem zabýval Senát. Budou-li v žalobě provedeny jakékoliv změny, musí se senátoři pod dokument podepsat znovu.

Odvolání ministra kultury Antonína Staňka

Senátoři se dnes budou domlouvat, jestli do návrhu zahrnou i současné váhání prezidenta s odvoláním ministra kultury Antonína Staňka. Návrh na odvolání ministra Zemanovi předložil předseda vlády Andrej Babiš už na konci května na žádost koaliční ČSSD. Zeman návrh nepodporuje a dosud mu nevyhověl.

Kromě členů klubu Senátor 21 žalobu podepsali i zástupci KDU-ČSL, STAN, ODS, TOP 09, bývalí prezidentští kandidáti Pavel Fischer nebo Marek Hilšer. Z třináctičlenného klubu ČSSD žalobu podpořil pouze Jiří Dienstbier.

„Vy máte sloužit lidu“

Senátor Václav Láska včera na svém Twitteru informoval, že senátní klub SEN21 dokončil rozšířenou verzi žaloby na prezidenta pro hrubé porušení ústavy. Klub doplnil skutek neodvolání ministra Staňka. „O tom, jak bude s rozšířenou žalobou naloženo, rozhodne společně 34 senátorek a senátorů, kteří původní žalobu podepsali,“ uvedl Láska na Twitteru.

A jak se k žalobě staví internetoví uživatelé? Komentáře se opět rozdělili na dva tábory, jak už to bývá v Česku zvykem.

Uživatel Jiří Dolínek uvádí, že je smutné, když politik neumí nic jiného, než podávat žaloby a kriminalizovat druhé, samozřejmě vždy jen křivě. Podobný názor měl i Martin Tůma, podle kterého je smutné číst ostrá vyjádření individuí, která vůbec nechápou, která bije. Podle něj nikdo nikoho nekriminalizuje…

Senátor za Prahu 6 Jiří Růžička zase píše, že je potřeba jednat rychle.

„Jednejme rychle a ve shodě většiny klubů! Chorobná prezidentova touha převzít moc roste a jako bonus by rád smetl ČSSD. Po 16 letech by se dočkal odvety...“

Další uživatelé s žalobou souhlasí a například Anna Krpatová dokonce tleská. Honza Marek zase uvádí, že pokud budou senátoři čekat ještě na další Zemanovy excesy, nepodají žalobu nikdy. Podle něj je čas.

„Toto je jeho náplň práce?“

Další uživatele zajímá, jestli je tato aktivita pracovní náplní senátora. Například Jana Češková uvádí, že doufá, že to bude mimo jeho pracovní dobu a pokládá si následně otázku, jestli je to senátorova náplň práce.

Nakonec Karel Usnul píše, že pokud senátoři mají tolik času na podobné věci, pak to jasně svědčí o tom, že Senát je zbytečný.

„Vy jste právník?! No, zřejmě budete na úrovni Kindlova Bendy. Co jste vlezli do lavic, tak honíte jen AB, vládu, Zemana. Pokud máte tolik času na tyhle věci, tak to jasně svědčí o zbytečnosti Senátu. Vy máte prý sloužit lidu, zatím se jen zaobíráte předem prohranými kauzami. Ubožáci!“ uvádí uživatel.

Postup podání ústavní žaloby

Aby žaloba Senátem prošla, musí ji schválit ještě Poslanecká sněmovna. I v tomto případě je potřeba, aby s ní souhlasili tři pětiny všech poslanců. Podle Lásky by se o žalobě mohlo jednat nejdříve na srpnové schůzi po prázdninách.

„Pokud bude shoda, že to chceme rozšířit, tak bychom to znovupodepsání udělali na červencové schůzi a odevzdalo by se to organizačnímu výboru, který by rozhodl, na které plénum to zařadí,“ doplnil Láska.

S ohledem na současné složení dolní komory není příliš pravděpodobné, že by žaloba doputovala až k Ústavnímu soudu. Ve Sněmovně má na rozdíl od Senátu většinu vládní ANO a ČSSD s podporou KSČM.

Právník Jan Kysela v této souvislosti podotýká, že pokud by se žaloba skutečně dostala k Ústavnímu soudu a ten uznal hrubé porušení ústavy, pak by výsledkem celého řízení mohl být zánik funkce prezidenta republiky. Český prezident však tuto iniciativu skupiny senátorů již dříve označil za ústavní negramotnost. Dodal pak, že jeho kroky nebyly v rozporu s ústavou.

Ústavní žaloba na prezidenta Miloše Zemana

Žaloba, kterou Láska představil na konci dubna, je postavená na tom, že Zeman neustále více či méně závažnými skutky porušuje ústavu. Žaloba popisuje sedm Zemanových skutků, které jsou podle tvůrců žaloby hrubým porušením ústavy. „Cílem žaloby není sesadit současného prezidenta. Jejím cílem je stanovit mantinely pro výkon prezidentského mandátu,“ uvedl Láska.

Mezi body zveřejněnými na webu senátora je například údajný pokus o ovlivňování soudů, (ne)přijímání demise členů vlády či přístup Zemana k sestavování vlády, kdy u moci držel Andreje Babiše, i když nezískal důvěru sněmovny. Nechybí ani zpochybňování tajných služeb a to, že v roce 2013 Zeman jmenoval vlastní vládu v čele s Jiřím Rusnokem, i když se sněmovna shodla na prozatímním kabinetu vedeném Miroslavou Němcovou.

