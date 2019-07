Česko pomáhá migrantům na dálku: Na Blízký východ a do Afriky pošle 73 milionů korun

ČTK informovala, že v pondělí vláda schválila diskutabilní návrh, podle kterého Česká republika pošle na Blízký východ a do západní Afriky celkově 73 milionů korun. Na co půjdou tyto peníze?

Česka vláda rozhodla pomoct v zásadě dětem migrantů. Dětský fond OSN (UNICEF) dostane 25 milionů korun na ochranu dětí migrujících bez doprovodu přes africké Mali. Cílem projektu organizace je jejich sloučení s rodinami v domovských zemích. V rámci projektu by měla také proběhnout informační kampaň o rizicích nelegální migrace pro děti.

Vláda v pondělí také schválila 25 milionů korun na podporu zdravotní péče a vzdělávání pro zdravotně postižené děti v Jordánsku. Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) je v této zemi převážná většina uprchlíků pod národní hranicí chudoby. Do jordánské provincie Irbid a uprchlického tábora Zatárí ČR pošle dalších 8 milionů na podporu drobného podnikání syrských migrantů.

Do dlouhodobého zdrojového a tranzitního regionu pro migraci do EU, kterým je severní Afrika, Česko pošle dalšíchkorun. Tyto peníze půjdou na ochranu uprchlíků v Alžírsku, Egyptě, Libyi, Mauritánii, Maroku, Nigérii a Tunisku. V těchto zemích se usídlil největší počet migrantů, jejich azylové a migrační systémy na to však nejsou připraveny.

Dalších 5 milionů korun ČR přispěje na léčbu očních onemocnění v Burkině Faso. Příjemcem peněžitého daru z humanitárního programu Medevac se stane mezinárodní nevládní organizace Světlo pro svět. Burkina Faso patří mezi deset nejchudších států světa a slepota či další závažné oční vady tam postihují až čtvrtinu obyvatel, tedy 4,7 milionu lidí.