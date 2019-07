Zeman válcuje český systém. A ODS z toho jímá hrůza

Václav Klaus se určitě usmívá pod fousy. Došlo na jeho slova. A navíc je potvrdila jeho kdysi domovská politická strana, ODS.

„Považuju přímou volbu prezidenta za fatální chybu, fatální omyl,“ řekl Klaus. Tato slova zazněla v zimě 2011, když byl ještě prezidentem a v Poslanecké sněmovně významnou většinou hlasů právě prošel návrh na zavedení přímé volby prezidenta.

Dnešní předseda občanských demokratů Petr Fiala papouškuje duchovního otce strany, kterému nemohou jeho nástupci přijít veřejně na jméno.

„Chci otevřít diskusi o návratu k nepřímé volbě prezidenta, tedy volbě Parlamentem ČR,“ řekl Fiala serveru Novinky.cz Podle jeho mínění Česká republika ztrácí parlamentní charakter. Důkazem tomu je zejména politické dění posledních týdnů.

„Prezident má pocit, že když získal svůj mandát přímo od voličů, může dělat téměř cokoli. Není to pravda, jeho pravomoci jsou fakticky stejné,“ řekl předseda občanských demokratů. Naznačil tím, že Miloš Zeman posunul celý český politický systém směrem k prezidentské republice. Ono to není překvapení. Zeman využil možnosti, přesněji řečeno slabosti předsedů vlád a politické reprezentace.

No posuďte sami, vážení čtenáři, s kým měl Zeman jakožto prezident co do činění. Nejdřív to byl Petr Nečas, pak Zemanem dosazený Jiří Rusnok a pak ten Bohuslav Sobotka. V současné chvíli Strakovu akademii řídí Andrej Babiš. Zkrátka a dobře: slabota, anebo závislost na prezidentovi. To se to pak Zemanovi určuje chod vlády a vlastně i celého státu jedna radost.

Sociální demokraté se mohou „ustaňkovat" až do bezvědomí. Toho politického samozřejmě. Nemají jak přesvědčit prezidenta. Argument s plněním ústavy nepomůže. Pád vlády, kterým v náznacích vyhrožuje předseda ČSSD Jan Hamáček, není pro Zemana problém. A že by Andrej Babiš podal na hlavu státu kompetenční žalobu? No řekněte, co by z toho Babiš měl? Miloše Zemana nemůže nic zastavit.

Petra Fialu ale nepřekvapivě nepodpořili kolegové z takzvaného Demokratického bloku, který v Poslanecké sněmovně sdružuje pravicové odpůrce současné vlády a prezidenta Zemana. „Jsem konzervativní, jsem pro změny Ústavy jen v mimořádných situacích. Já sám osobně bych to nepodpořil," řekl Novinkám předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Shodného mínění je šéf KDU-ČSL Marek Výborný i předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Dokonce ani politicky zdivočelí Piráti nejsou zastánci takové myšlenky.

Je český politický systém vykolejen? Stojí za to vrátit se k nepřímé volbě prezidenta? Sputnik na toto téma hovořil s politickým expertem Robertem Vašíčkem.

„Politika ODS připomíná pokusy konzula a triumvira Gaia Julia Caesara omezit republiku. Marně pak volal ‚I ty, Brute?‘ Kdo bude podle ODS volit prezidenta? 261 zákonodárců, aby si pak na záchodě vyměňovali výhrůžky, vzkazy a úplatky jako naposledy? ODS by se měla zamyslet nad tím, proč není spokojena s Milošem Zemanem. Zeman nedělá politiku ODS. Je to vina ODS, že neumí vygenerovat osobnost, kterou bychom byli ochotni volit v přímé volbě prezidenta,“ říká expert, který má zkušenosti s politikou.

Fiala žehrá na Zemana, ale přitom vzniká dojem, že by se ODS ráda pokusila zrušením přímé volby omezit demokratická práva obyvatel. Panu Vašíčkovi se to také tak zdá. Podle jeho mínění jde o nedůvěru k občanům České republiky.

„Ti dostávají před každými volbami doporučení, koho mají volit a ještě nikdy se tím doporučením neřídili. A snahy ODS zrušit přímou volbu prezidenta jsou stejné jako volební systém Karla Janečka pod názvem D21. Ten zavádí jeden kladný a dva záporné hlasy, které se od těch kladných odečítají. Výsledkem je, že osobnosti jsou vynulovány svými odpůrci z řad voličů a projdou pouze šedé myši bez názoru. Orwell by to nevymyslel lépe,“ řekl.

Co je pravdy na dojmu předsedy ODS? Skutečně je Česko už spíš prezidentská republika? A je to vůbec na škodu?

„Česko není prezidentská republika, to v žádném případě. Tvůrce ústavy Rychetský zkrátka zapomněl na lhůty vykonatelnosti a Babiš v nesnázích nepodá kompetenční žalobu na prezidenta. To by musel být blázen podávat ji kvůli tříprocentní minipartaji, jejíž sláva už je pryč a v nejlepším případě bude soupeřit spolu se Stranou zelených o státní příspěvek za získané hlasy. Možná se ale dočkáme Zemanovy druhé úřednické vlády. Myslím, že na to se Miloš Zeman opravdu na rozdíl od Andreje Babiše těší,“ říká Robert Vašíček.

