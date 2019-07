Českému prezidentovi věří polovina národa. Sněmovna je na tom daleko hůř

Centrum pro výzkum veřejného mínění se v průběhu června ptalo občanů, do jaké míry důvěřují základním ústavním institucím. Největší nespokojenost lidé vyjádřili s celkovou politickou situací.

Prezidentovi důvěřuje 49 % občanů, vládě 39 %, poslanecká sněmovna má důvěru 29 % veřejnosti, Senát 33 %.

Nejvyšší důvěře se těšili starostové – 64 % a obecní zastupitelstva – 63 %.

S celkovou politickou situací bylo v červnu spokojeno 20 % občanů. Nespokojenost vyjadřovaly více než dvě pětiny veřejnosti – 46 %.

CVVM ve zprávě píše, že důvěra v prezidenta v posledních měsících mírně klesá, nejvyšší míru důvěry měl prezident Miloš Zeman v prosinci roku 2018 (55 %).

Vládě v červnu důvěřovalo 39 % lidí, přitom ještě v dubnu důvěřovalo vládě 44 % občanů země.

Ze všech institucí zkoumaných CVVM je na tom nejhůře Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Té v červnu důvěřovalo 29 % občanů. Ta má podle zprávy Centra tradičně nízkou úroveň důvěry občanů. Během posledních 12 měsíců Poslanecké sněmovně důvěřovalo nejvíce lidí v lednu roku 2019, kdy měla důvěru 34 % občanů.

Prezident Miloš Zeman se v minulých dnech a týdnech stal terčem kritiky kvůli jeho vystupování v kauze okolo ministerstva kultury. Zeman odmítá odvolat stávajícího ministra kultury Antonína Staňka nehledě na to, že mu to premiér Andrej Babiš navrhl již před několika týdny. Prezident argumentuje tím, že Staněk odhalil na ministerstvu korupci a neměl by za to být odvoláván.

Situaci spolu již řešili prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš a předseda ČSSD Jan Hamáček na zámku v Lánech. Prezident si ještě na 12. července pozval na společnou schůzku Antonína Staňka s Jiřím Hamáčkem.

Protesty proti Andreji Babišovi

V České republice v minulém měsíci proběhly protesty proti premiérovi Andreji Babišovi a ministryni spravedlnosti Marii Benešové. Jejich organizaci provádí spolek Milion chvilek pro demokracii. Zatím největší demonstrace proběhla na Letné v neděli 23.6.

„Berme za pozitivní počin dnešní manifestace na Letné, že “nezávislí” mainstreamoví novináři a novinářky prožili něco jako kolektivní orgasmus. Vlastně to pro ně byla jakási psychoterapie v té nekončící hrůze, kdy neustále prohrávají volby,“ prohlásil na adresu novinářů a jimi preferovaných politických stran mluvčí Hradu Jiří Ovčáček

V den konání velkých protestů na pražské Letné tiskový mluvčí prezidenta také publikoval otevřený dopis občanům České republiky. V něm poukázal na skutečnost, že prezident republiky Miloš Zeman si podle slov Ovčáčka váží každého občana země a nikým nepohrdá. Miloše Zemana označil za „skálu české svobody a demokracie“, který „nepřipustí, aby ulice rozhodovala za miliony a miliony lidí“. „Jsme s vámi, buďte s námi!“ uzavřel tehdy Ovčáček svůj otevřený dopis.