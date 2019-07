Bývalá tanečnice slavného zpěváka a milenka Gotta promluvila o jejich románku

Uvedla, že na začátku kariéry pracovala jako prodavačka v Tuzexu. Český herec Martin Dejdar, který chodil do tohoto obchodu, byl prvním slavným mužem, který Tejkalovou zahlédl. V rozhovoru nezmínila, jestli mezi nimi proběhl nějaký vztah, řekla jen, že se díky herci dostala na obálku časopisu Voják.

Pak se začal život otáčet. Z Tejkalové se stala tanečnice ve skupině Korna, díky kterému se slečna seznámila s Gottem. Jejich první setkaní proběhlo během natáčení.

„Měla jsem na sobě takový přiléhavý trikot, i když jsem vždycky byla holka krev a mléko. Pamatuji si, že nejdřív prošel kolem mě, ani jsem nevěděla, že je to on, ale věděla jsem, že je to někdo. Jeho kouzlo osobnosti bylo strašně silné, až mě zamrazilo. Věděla jsem, že si mě všiml,“ popsala své pocity bývalá milenka Gotta.

„Požádal mě o číslo, ale já jsem ho odbyla s tím, že si mě má najít v telefonním seznamu. Byla jsem vlastně dost drzá,“ dodala.

Karel se nevzdal a číslo krásky získal. Jak uvedla Tejkalová, její rodiče z této volby dcery nebyli nadšeni (věkový rozdíl mezi nimi je téměř 30 let).

„Maminka se to, bohužel, dozvěděla z bulváru… Jednou když jsem k ní dorazila do práce, stála s rukama v bok uprostřed obchodu, kde prodávala, v ruce držela noviny a ptala se mě, jestli jí to nechci vysvětlit? Nejdřív jsem nevěděla co. Pak mi řekla, jestli si nemyslím, že by Karel byl spíš vhodnější partner pro ni než pro mě,” vzpomíná.

Románek přece jen vypukl. Pár byl spolu necelé dva roky. Karel však tanečnici nenabídl vážnější vztah.

„Dost času trávil na cestách, protože hodně koncertoval. Volali jsme si, ale nebydleli jsme spolu. On měl dům na Bertramce, já žila v podnájmech. Později jsem v bulváru četla, že žádná z jeho slečen u něj nezůstávala přes noc. Musela jsem se smát. Karel byl normální chlap, žádný podivín. Asi na mě žárlil, když byl v zahraničí, ale neměl důvod. Jak se rozkřiklo, že jsem ta ‚Gottova bláznivá tanečnice od Korna‘, nikdo si nic nedovolil.“

Tejkalová navzdory tomu, že se kolem ní tehdy točili úspěšní a populární muži, se najednou rozhodla změnit svůj život a opustit bouřlivý showbyznys. Nyní se zabývá vizáží v malém městě, kde má svou rodinu, jak uvedla, na slavného bývalého partnera tak často nevzpomíná.