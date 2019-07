Čech prodá akcie společnosti Polymetal, která dobývá zlato, v hodnotě 267 milionů dolarů

Společnost Fodina B.V., vlastněná skupinou PPF českého investora Petera Kellnera, prodává přibližně 21 milionů akcií společnosti Polymetal v hodnotě zhruba 267 milionů dolarů. Uvedly to dva zdroje na finančních trzích pro RBK. Balíček akcií nabízených investorům představuje přibližně 4,5 % základního kapitálu společnosti. Podle zveřejnění na londýnské burze cenných papírů londýnské burzy 5. července byl podíl společnosti PPF u Polymetalu před umístěním na burzu 11 %.

Dne 9. července otevřela společnost Polymetal zakázkovou knihu pro investory v akcelerovaném umístění (Accelerated Bookbuilding, ABB). Vypořádání s investory by mělo být dokončeno 12. července. Referenční hodnota na akcii dosud nebyla zveřejněna. Ocenění ve výši 267 milionů USD se vypočítá na základě ceny akcií na konci obchodování, nicméně účetnictví obvykle zahrnuje slevu na trhu.

Umístění organizuje Goldman Sachs. Zástupce Polymetalu řekl RBC, že společnost neobdržela oficiální oznámení od akcionáře, ale mělo by být zveřejněno na burze. RBC zaslala žádost skupině PPF. V rámci umístění je doba prodeje akcií skupinou PPF dva měsíce.

PPF dlouhodobě snížila svůj podíl v Polymetalu. Česká skupina vstoupila do společnosti v roce 2008 a vydělala na růstu cen. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný hlavní stratég, který by nyní koupil celý balíček, jsou prodeje realizovány v malých šaržích, aby nedošlo k upuštění od cenových nabídek, vysvětlil pro RBK Maxim Chudalov, ředitel korporátní ratingové skupiny ACRA. PPF bude s největší pravděpodobností pokračovat v prodeji podílu v Polymetalu, „i když podle našeho názoru je to stále brzy, protože zlato je nejlepším aktivem vzhledem k současným makroekonomickým rizikům,“ říká analytik BKS Oleg Petropavlovsky.

Účastníci investičního trhu v poslední době zaznamenali rostoucí zájem ruských emitentů o zrychlené umístění. „Zrychlené umístění, nebo ABB, je možné, pokud trh nabízí malou částku (kapitálu společnosti) akcií známého emitenta,“ vysvětlil jeden ze zdrojů investičního bankovnictví RBC. Pro úspěšné ABB je velmi důležité zachovat důvěrnost co nejdéle. Vzhledem k tomu, že se na trhu objevují zvěsti o přípravě stáže, hodnota akcií společnosti klesá a akcionáři ztrácejí motivaci umístit své akcie.

Polymetal je největším výrobcem stříbra v Rusku a druhým největším producentem zlata. Největším akcionářem společnosti Polymetal je skupina EAST Group skupiny Alexander Nesis a partneři (27,4 %). Free-float přesahuje 50 %. Podniky holdingu se nacházejí v regionech Magadan a Sverdlovsk, v oblasti Chabarovsk, na Čukotce a v Kazachstánu.