Babiš má nový plán. Výměna ministerstev nebo odchod Staňka

Tuto informaci deníku Právo potvrdil důvěryhodný zdroj z okolí premiéra, dodal také, že Staněk by svůj odchod měl oznámit v pátek, kdy se má sejít s prezidentem a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem.

„Staněk už pochopil, že jeho pozice ve vládě je neudržitelná a že se s ním nepočítá. Jde o to, jestli soc. dem. bude dál trvat na Šmardovi, který přes Zemana zřejmě neprojde, anebo navrhne někoho jiného. Pokud ano, tak by prezident Staňka dál nedržel. Celá krize vznikla kvůli ČSSD, a to hlavně proto, že po odvolání šéfa Národní galerie Praha Fajta ztratil Hamáček nervy a Staňka potopil. Jenže to udělal, aniž by si se Zemanem projednal nového ministra. Tím prezidenta překvapil a ten se zatvrdil. A každý ví, že když si Zeman postaví hlavu, tak s ním nikdo nehne. Na kompromis, kde by slevili všichni, by ale kývnout mohl,“ uvedl Právu zdroj.

Místopředseda ČSSD Šmarda v posledních dnech několikrát zopakoval, že na funkci nelpí a že jen vyhověl přání předsedy Hamáčka. Předseda vlády Andrej Babiš v úterý nechtěl nic komentovat a uvedl, že na otázky bude odpovídat až po schůzce se Zemanem.

Výměna ministerstev?

Zdroje blízké ČSSD v úterý uvedly, že Andrej Babiš prezidentovi nabídne super nabídku, která se neodmítá. Šíří se spekulace, že Babiš by ČSSD mohl nabídnout výměnu resortů. ANO by převzalo ministerstvo kultury a ČSSD by získalo ministerstvo pro místní rozvoj. Právě na ministerstvo pro místní rozvoj by se podle Zemana Šmarda hodil více.

O tomto plánu však Babiš oficiálně nechce ani slyšet. Stejná slova potvrdila i ministryně financí Alena Schillerová, která uvedla, že strana o výměně resortů nejednala. „Vím, že se to nabízí jako varianta, ale není to na stole,“ oznámila Schillerová a navrhla několik dalších řešení.

„V klubu proběhla debata pana premiéra a poslanců. Mezi nimi převládá názor, že by se tato vláda měla udržet. Jediná cesta je diplomatická, hledání variant. Pan premiér má v hlavě některé varianty, ale neprezentoval je, bude je prezentovat panu prezidentovi,“ uvedla ministryně financí.

Ani členové ČSSD nechtěli situaci komentovat a ministr zahraničí Tomáš Petříček pro Právo uvedl, že ČSSD pro fungování vlády udělala už dost a teď je na premiérovi, aby prosadil řešení, které celou situaci vyřeší.

Pád nebo rekonstrukce vlády?

V ČSSD sílí hlasy, které požadují odchod z vlády. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a šéf české diplomacie Tomáš Petříček již prohlásili, že spolu s dalšími ministry zvažují podání demise.

Pokud dle koaliční smlouvy všichni ministři z ČSSD podají demisi, do týdne podá demisi i premiér. Spekuluje se ale o variantě, že se Staněk ke svým stranickým kolegům nepřipojí. Ten sice prohlásil, že na ministerstvu dále pokračovat nechce, ale později napsal, že podruhé podat demisi nehodlá.

„Neznám ani jeden případ, aby někdo z politiků podával 2x stejnou demisi. Na dnešní spekulace chci proto jen říci, že žádnou jinou než tu, kterou jsem již podal a prezident ji odmítl, jsem nepodal. Ve hře zůstává jen návrh na mé odvolání, a to je věc pana prezidenta a pana premiéra,“ napsal ve čtvrtek dopoledne Staněk na svém Twitteru.

Schůzka v Lánech

Ve čtvrtek 4. července se Zeman setkal v Lánech s Babišem a Hamáčkem. Po schůzce premiér řekl, že si tři muži pouze vyměnili názory. Hamáček spolu s ČSSD s jejím výsledkem není spokojen a na 15. července plánuje svolat předsednictvo, kde se bude rozhodovat o dalších krocích. Ještě v pátek 12. července má dojít ke schůzce Antonína Staňka, Jana Hamáčka a Miloše Zemana. Na ní se prezident pokusí oba sociální demokraty usmířit.

Sociální demokraté výměnu Staňka za místopředsedu strany Michala Šmardu, s níž Miloš Zeman otálí, označili za jednu z podmínek pokračování ve vládě.

Kromě výměny ministra kultury si sociální demokraté podmiňovali své setrvání ve vládě i volbou zástupce do Rady České tiskové kanceláře. ČSSD dříve ostře vystupovala proti jmenování kandidáta hnutí SPD Michala Semína, kterého dříve podporovalo hnutí ANO. Později předseda poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek prohlásil, že poslanci ANO za něj hlasovat již nehodlají.