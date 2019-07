Chystáte se na dovolenou do zahraničí? Tak pozor, ať se při placení kartou neplácnete přes kapsu

Češi kartou platí stále více, navíc dvě třetiny z nich se platební kartu nebojí používat ani v zahraničí. Bohužel existuje riziko, pokud do zahraničí vyrazíte se svoji klasickou kartou, na které máte třeba doživotní úspory. Dovolená vám tak může pěkně zhořknout. Česká bankovní asociace tak Čechy varuje, že se jim to nemusí vyplatit a expert na kybernetickou bezpečnost a platební styk Tomáš Hládek uvádí proč.

„Odjíždět do ciziny s kartou spojenou s běžným účtem, na kterém máte uložené všechny své úspory, případně vyšší obnos, byste raději neměli. Pokud nemáte jinou možnost, nastavte si alespoň limity pro výběry z bankomatu i platby kartou a zkontrolujte, zda má banka vaše telefonní číslo pro případ, kdy by zaznamenala nestandardní aktivity na vašem účtu,“ doporučuje Hládek.

Nepodceňujte přípravu před cestou

Expert dále uvádí, že před odjezdem byste si určitě měli uložit číslo vaší banky, abyste mohli nahlásit případnou ztrátu, odcizení či zneužití vaší karty. Ale varuje, že mnohem bezpečnější je, aby si lidé pořídili jinou kartu, která bude právě na cestování vyhrazená. Při ztrátě nebo odcizení takové karty nedojde ke ztrátě vašich úspor. Bohužel podobný způsob cestování volí pouze necelá desetina Čechů.

Když už do zahraničí s platební kartou vyrážíte, před odjezdem zjistěte, jestli v cílové zemi přijímají váš typ karty a jestli je tam placení kartou přístupné. I dnes existují země, kde platba kartou v obchodech není tak běžná. Navíc pozor na službu Dynamic Currency Conversion, kterou vám můžou nabídnout bankomaty i terminály v obchodech. Jde o to, že vám přístroj dá na výběr, jestli chcete platbu uskutečnit v místní měně, anebo v přepočtu na české koruny. V tomto případě Česká bankovní asociace doporučuje volbu místní měny, protože máte jistotu, že převod na koruny proběhne na základě kurzovního lístku vaší banky. Nemluvě už o dalších možných poplatcích zahraničního bankomatu.

Nebezpečné WiFi

Češi bohužel nevěnují velkou pozornost ani připojování k veřejným WiFi v zahraničí, protože si potřebují zkontrolovat e-maily, sociální sítě a zprávy. Bohužel téměř polovina Čechů už nenahlédne do svého elektronického bankovnictví, což je právě velká chyba. Právě tak by přitom mohli rychle zjistit případné zneužití karty.

Navíc dalším problémem turistů je, že se připojují na jakoukoliv síť a moc neřeší, jestli je bezpečná. Hládek upozorňuje, že nikdy nevíte, kdo vás může sledovat. Proto doporučuje připojování přes vlastní data nebo zabezpečenou WiFi síť.

„Nikdy nevíte, kdo má nad sítí kontrolu a kdo vás sleduje. Během surfování po internetu mějte vždy na paměti bezpečnost připojení a ochranu svých dat. Pokud to jde, přihlašujte se přes svá mobilní data, případně pouze přes zabezpečenou WiFi síť,“ upozorňuje expert České bankovní asociace.

Navíc tisková mluvčí České bankovní asociace Monika Petrásková uvádí, že s nějakou formou podvodu během dovolené v zahraničí má zkušenost 40 procent českých turistů, z toho se 17 % případů týká odcizení hotovosti.

Výměna peněz

Jedete na dovolenou a nevíte, jestli si sehnat hotovost? Vyměnit si hotovost v Česku nebo až na místě? Jedete-li do známých končin, problém s výměnou korun by nemusel být ani tam, ale proč riskovat. Do exotických zemí je nejlepší se vybavit dolary nebo eury. Ale i přesto je lepší české koruny vždy měnit v Česku. Upozorňuje na to i expert Hládek.

„České koruny je vždy jistější měnit u nás. Banky a směnárny v zahraničí totiž nemusí českou měnu vůbec přijímat. Podobně i české banky a směnárny nenabízejí zdaleka všechny zahraniční měny,“ uvedl na závěr expert.

Češi na dovolené

Nedávno česká média informovala, že Češi za dovolenou rozhazují a jsou schopni utratit obrovské částky, i když mnoho z nich na radovánky u moře nemá. Společnost Czech Fund však nyní zjistila, že se dovolená u moře Čechům meziročně pěkně prodraží. Ceny stále rostou a vliv na to má hned několik faktorů. I přesto jsou však Češi schopni rok od roku za odpočinek utratit více peněz. Pprůměrná česká domácnost za letní desetidenní dovolenou utratí meziročně o tisíc korun více. Podle dané společnosti obyvatelé Česka utratili za dovolenou v loňském roce 21 788 korun, letos je tato částka ale už vyšší. Češi tak klidně utratí i 23 tisíc, a to včetně opalovacích přípravků, oblečení a léků, které pořizují speciálně kvůli dovolené.