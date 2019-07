Jaké vyberou? Plekanec se Šafářovou řeší jméno potomka

Už v zimě se na světě objeví potomek hokejisty Tomáše Plekance a bývalé úspěšné tenistky Lucie Šafářové. Pár si období užívá a už vybírá pro dítě jméno, i když zatím neví, jestli to bude chlapeček nebo holčička.

Téměř před rokem kladenský rodák Plekanec oznámil, že manželství se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou je v troskách. Tomáš Plekanec ale na ocet dlouho nezůstal a dokonce už brzy budou tři. V zimě se tenistce Šafářové narodí dítě.

Ačkoliv pár zatím neví, jestli to bude chlapeček nebo holčička, jméno už vybírají.

„Dva kluky už mám, tak by možná bylo zajímavé mít holčičku. Ale ještě nevíme a je nám to samozřejmě jedno. Jsme teď hlavně šťastní,“ uvedl Plekanec pro iDNES.cz

Šafářová zase odtajnila, jaká jména přichází v úvahu.

„Jména vybíráme jednoduchá, aby byla snadná k použití v Česku i v zahraničí. Varianty jsou, ale mění se každým dnem. Zatím mu, nebo jí říkáme Čip,“ uvedla bývalá tenistka.

Budoucnost Tomáše Plekance

Hokejista Plekanec, který má z manželství s Lucií Vondráčkovou dva syny, už přemýšlí, jak bude vypadat jeho budoucnost, protože si uvědomuje, že hokej nejde hrát donekonečna. Chtěl by tak předávat zkušenosti mladým hokejistům.

„Náš život se bude točit kolem dětí. Nejen našich. Chtěl bych dál zůstat u hokeje a pomáhat mladým. Hrát a vyhrávat je sice hezké, ale rád bych nějakým klukům předal rady, zkušenosti a viděl je růst. Třeba mezi nimi budou i moji synové,“ oznámil Plekanec.

Soudní tahanice Vondráčkové a Plekance

Tomáš Plekanec a Lucie Vondráčková o rozvodu informovali loni v srpnu.

V poslední době většina zpráv v médiích ohledně Vondráčkové byla věnována soudu mezi ní a Plekancem. Plekanec usiloval o to, aby se jejich děti vrátily z Kanady do Česka. Kanadský soud požadavkům Plekance vyhověl, ale na žádost Vondráčkové kluci v Kanadě dokončili školní rok a následně se zpěvačka se syny v červnu vrátila do Česka. S rozhodnutím soudu je spokojená, protože usilovala právě o dokončení školního roku v Kanadě, ale hokejista Plekanec vyžadoval návrat synů už v listopadu.