Političtí hipíci se hlásí o slovo. Chtějí ovlivnit příští vládu

Procesí k Zemanovi pokračuje. Politickým silám nezbývá nic jiného, než orodovat u prezidenta, aby rozštípl letní politickou krizi. Brzy k hlavě státu opět zamíří předseda vlády Andrej Babiš a jeho stále ještě koaliční partner, šéf ČSSD Jan Hamáček. O své slovo se hlásí i Piráti, kteří by se také rádi se Zemanem setkali.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš požádal o schůzku s prezidentem Milošem Zemanem. Zajímá ho mimo jiné i to, zda by prezident po případných předčasných volbách pověřil sestavením vlády někoho s podporou většiny Poslanecké sněmovny. Na svém twitterovém účtu předseda Pirátů později napsal, proč konkrétně se chce se Zemanem setkat. „Chci s ním probrat možná východiska ze současné vládní situace, zejména jeho vnímání řešení takzvaného ‚zasukování ČR‘ (tedy neschopnosti se rozvíjet), které vyplývá ze zprávy NKÚ," uvedl Bartoš.

Požádal jsem o schůzku s prezidentem Zemanem. Chci s ním probrat možná východiska ze současné vládní situace, zejména jeho vnímání řešení takzvaného “zasukování ČR” (tedy neschopnosti se rozvíjet), které vyplývá z ze zprávy NKÚ. Sejít se máme v druhé polovině srpna. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) 9 июля 2019 г.

​Piráti neskrývají, že by za určitých podmínek mohli rozpuštění Sněmovny podpořit. Ústy předsedy Bartoše si diktují, že v případě předčasných voleb musí mít příští vláda jasnou většinu v dolní komoře českého parlamentu. Jmenování takové vlády má garantovat právě prezident Miloš Zeman.

Rozhodná pozice politických hipíků, tedy Pirátů, je zajímavá. Určitě se namlsali výsledků sociologických šetření, které jim předpovídají dlouhodobý růst preferencí a celkové druhé místo hned za hnutím ANO Andreje Babiše. Tato kuráž jim, jak to tak vypadá, pomohla překročit vlastní stín dloubavých kritiků hlavy státu a aspirují na něco většího.

Piráti asi chtějí být skutečnou politickou silou, která má ambice ovlivňovat dění ve státě. Možná, že se dokonce cítí být vítězi příštích voleb, pokud současná koaliční vláda padne. Proto si troufají diktovat své podmínky prezidentovi Zemanovi. Ale drazí čtenáři, dokážete si představit, že Miloš Zeman jmenuje předsedu vlády s dredy?

O ambicích Pirátů Sputnik hovořil s nezávislým politickým pozorovatelem Františkem Jonášem. Zeptali jsme se, co si myslí o žádosti Ivana Bartoše o schůzku s prezidentem Zemanem?

„Myslím, že je to předčasné. Zajímat ho, zda by prezident po případných předčasných volbách pověřil sestavením vlády někoho s podporou většiny Poslanecké sněmovny, může, ale prezident Miloš Zeman jasně kdysi deklaroval, že pověří sestavováním vlády vítězné hnutí nebo stranu. V minulosti už se našla politička, a sice Miroslava Němcová, měla 101 hlasů ve Sněmovně. Také se jí občas říká Mirka sto jednička. Prezidenta to nezajímalo a myslím, že by to bylo obdobné i po případných předčasných volbách. Jen s tím, že by sto jednička mohl být Ivan Bartoš. Navíc volby mohou dopadnout tak, že to třeba bez ANO zase nepůjde,“ říká expert.

Jaký mají tato politická procesí smysl? Naděje, že „nerudný“ děda Zeman ustoupí a bude se chovat tak, jak si jeho oponenti přejí? Pan Jonáš si myslí, že to je pouze politická vypočítavost Pirátů. „Takováto jednání nemají smysl. Spíše jde o zviditelňování se Ivana Bartoše a lacinou kampaň. Navíc prezident není nerudný, jen má jistá pravidla a ty nemění."

Co s pirátskými ambicemi? Nedá se to také vnímat tak, že se Piráti hlásí o roli důležité politické síly, která usiluje o řešení důležitých politických otázek? Jinými slovy: důkaz, že rozjuchaní Piráti dospěli?

„Ne, tak se to nedá vnímat. Nedospěli, spíše naopak. Piráti se měli stát alternativou, takové bylo i očekávání. Byl jsem i u jejich vznikání cca před 10 lety na Fóru Alternativ s docentkou Ilonou Švihlíkovou, ale od té doby se personálně i obsahově změnili. Nyní například utichla jejich iniciativa s vyšetřovací komisí okolo OKD a jejich politika v Praze se ukazuje ne v dobrém světle. Začínají působit jako dorost TOP 09, tedy jako modernější alternativa. V těchto a dalších spojenectví se začnou ztrácet. Mohou zůstat jen alternativou pro mládež, která často neví, co chce nebo co se děje a tak dá na souznění třeba v oblékání a dalších faktorech, co jsou na představitelích Pirátů patrné. Pod povrch se současní mladí nedostávají," říká František Jonáš.

