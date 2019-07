Aerofobové by to nepřežili. Díru v letadle do Prahy zalepili páskou a letělo se

TV Nova přišla se zprávou o neobvyklém incidentu na letišti v Düsseldorfu, které zažili i Češi. Na redakci se obrátil cestující, který uvedl, že hned po startu se jejich letadlo vrátilo zpátky. Uvádí se, že se otevřelo víko na trupu stroje.

Po úspěšném přistání cestující sledovali, jak mechanik jednoduše přelepil „díru v letadle“ páskou.

Společnost Eurowings však uvedla, že se nejednalo o nouzové přistání a rozhodně nebyli cestující nebo posádka vystaveni nějakému nebezpečí. „V letadle EW9772 z Düsseldorfu do Prahy ihned po vzletu bylo zjištěno, že nebyl zcela uzavřen jeden kryt," vysvětlila portálu Jannah Baldusová z oddělení komunikace.

Kapitán se proto rozhodl raději vrátit zpět, aby kryt nechal upevnit. „Napravení hliníkovou folií je běžný postup v letectví,“ dodala Baldusová. Letadlo poté vyrazilo na cestu s devadesátiminutovým zpožděním.

Navzdory tomu, že odborníci mluví o „běžném případě“, lidé na takovéto řešení problému reagovali nejednoznačně.

„Co nespraví trochu lepenky, spraví víc lepenky,” vtipkuje uživatelka Verunka Kloučková pod příspěvkem.

„Tak ještě, že se jim neutrhlo křídlo! To by byla spotřeba izolepy!!“ napsala Jana Nečasová.

Včera ráno došlo k dalšímu incidentu na letišti. Tentokrát v Amsterdamu letoun Airbus A320 společnosti EasyJet narazil do zaparkovaného Boeingu 737 holandské letecké společnosti KLM.

Uvádí se, že nizozemský letoun byl připravován na let do Madridu a cestující EasyJetu měli odletět do Londýna. EasyJet musel najít náhradní letadlo. Let, který měl odletět v 7 hodin ráno, nakonec z Amsterdamu odletěl v 11:30.