Poslanecká sněmovna kývla na navýšení důchodů. Od roku 2020 mají vzrůst o 900 korun

Čeští poslanci schválili navýšení důchodů na příští rok, a to o 900 korun, což překročí zákonný růst. Jde vlastně o průměrný růst důchodů o uvedenou částku.

Na druhou stranu poslanci však zamítli další navýšení o 900 korun pro ty důchodce, kteří by měsíčně pobírali méně než 10 tisíc korun.

„Důchody se zvýší všem důchodcům, relativně více těm s nižším důchodem,“ řekla před hlasováním ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Poslanec Jan Bauer (ODS) sice uznal, že si senioři zaslouží růst penzí, kritizoval však vedení země za absenci důchodové reformy.

S ním souhlasí lídr strany TOP 09 Miroslav Kalousek, který inkriminuje politickým stranám neodpovědnost vůči budoucím generacím.

Jeho stranická kolegyně Markéta Pekarová Adamová nebyla nadšena ze snahy přidávat více důchodcům, kteří dostávají od státu nižší penze.

„Nejsme přesvědčeni, že se máme snažit o větší nivelizaci důchodů,“ vyjádřila své stanovisko poslankyně, kterou také zajímala otázka, jak se budou zvyšovat penze v příštích letech, když ekonomika začíná zpomalovat.

Poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti) ze své strany upozornil na to, že by potlačování zásluhovosti při zvyšování důchodů mohlo narazit u Ústavního soudu.

Šéf SPD Tomio Okamura se pustil do problematiky priorit, a to ve smyslu napomáhání seniorům a zabezpečení přítomností armádních příslušníku ČR na vojenských misích v zahraničí.

„Než aby naši vojáci byli v Afghánistánu, tak radši přidejme více důchodcům starobním i invalidním,“ zdůraznil Okamura.

Na tento výrok kriticky zareagoval ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček. Podle jeho názoru by to bylo plivnutí do tváře českým vojákům, kteří svou účastí v boji proti terorismu chrání bezpečí lidí v České republice.

V letošním červnu ekonom Jan Pavel z Národní rozpočtové rady v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu upozorňoval na to, že se Česko blíží k okraji dluhové pasti. Hlavním důvodem je podle něj stárnoucí populace. Pavel varoval před tím, že v roce 2030 v zemi mohou nastat zlé časy, pokud politici nepřijmou určitá opatření.

Dodal, že existuje několik cest, jak stabilizovat důchodový systém: zaprvé se dá zvyšovat věk odchodu do důchodu, navíc se mohou zvyšovat daně a v neposlední řadě by se v některých resortech měly spořit finanční prostředky, které by se měly věnovat na financování důchodů.