Hnutí ANO nadále preferuje pokračování vládní koalice s ČSSD. Jednalo čtyři hodiny

„Předsednictvo se jednoznačně shodlo na tom, že chceme, aby pan premiér s panem prezidentem diskutovali o smírném řešení této situace. Předsednictvo jednoznačně preferuje variantu pokračování stávající vládní koalice se sociální demokracií,“ oznámil Faltýnek a dodal, že premiér Andrej Babiš vedení ANO naznačil možné cesty k řešení krize. Politik je ale novinářům před schůzkou Babiše se Zemanem neprozradil.

Faltýnek také vyvrátil spekulace, že by si ANO a ČSSD mohly vyměnit ministerstva. Mluvilo se o tom, že by sociální demokraté získali ministerstvo pro místní rozvoj, hnutí ANO by tak převzalo rezort kultury.

„Podepsali jsme koaliční smlouvu, kde to rozdělení je jasné. Je to v tuto chvíli o tom, že by pan prezident měl akceptovat požadavek pana premiéra na odvolání pana Staňka a následné jmenování nominanta za sociální demokracii,“ uvedl předseda.

Boj o ministerstvo kultury

Sociální demokraté výměnu Staňka za místopředsedu strany Michala Šmardu, s níž Miloš Zeman otálí, označili za jednu z podmínek pokračování ve vládě. Český prezident se však k takové výměně příliš nemá. Sociální demokraté proto uvažovali, že na prezidenta podají kompetenční žalobu, s čímž ale nesouhlasí premiér Babiš. Zeman na toto téma minulý týden řekl, že za 30 let v politice nepřijal jediné ultimátum.

Šmarda však ve středu avizoval, že o funkci ministra neusiluje, a Hamáčkovi navrhl, že se své kandidatury může vzdát, pokud to usnadní odvolání Staňka.

Již dříve prezident Zeman médiím sdělil, že silně pochybuje o tom, že se Michal Šmarda stane ministrem. Podle něj by se lépe prosadil jako volební manažer ČSSD pro krajské volby v roce 2020 než jako ministr kultury.

Současný šéf resortu kultury Antonín Staněk uvedl, že na ministerstvu dále pokračovat nechce. Sociální demokraté Staňkovo odvolání označili za podmínku setrvání ve vládě.

Předchozí schůzka v Lánech

Ve čtvrtek 4. července se Zeman setkal v Lánech s Babišem a Hamáčkem. Po schůzce premiér řekl, že si tři muži pouze vyměnili názory. Hamáček spolu s ČSSD s jejím výsledkem není spokojen a na 15. července plánuje svolat předsednictvo, kde se bude rozhodovat o dalších krocích. Ještě v pátek 12. července má dojít ke schůzce Antonína Staňka, Jana Hamáčka a Miloše Zemana. Na ní se prezident pokusí oba sociální demokraty usmířit.

Kromě výměny ministra kultury si sociální demokraté podmiňovali své setrvání ve vládě i volbou zástupce do Rady České tiskové kanceláře. ČSSD dříve ostře vystupovala proti jmenování kandidáta hnutí SPD Michala Semína, kterého dříve podporovalo hnutí ANO. Později předseda poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek prohlásil, že poslanci ANO za něj hlasovat již nehodlají.

Pád nebo rekonstrukce vlády?

V ČSSD sílí hlasy, které požadují odchod z vlády. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a šéf české diplomacie Tomáš Petříček již prohlásili, že spolu s dalšími ministry zvažují podání demise.

Pokud dle koaliční smlouvy všichni ministři z ČSSD podají demisi, do týdne podá demisi i premiér. Spekuluje se ale o variantě, že se Staněk ke svým stranickým kolegům nepřipojí. Ten sice prohlásil, že na ministerstvu dále pokračovat nechce, ale později napsal, že podruhé podat demisi nehodlá.

„Neznám ani jeden případ, aby někdo z politiků podával 2x stejnou demisi. Na dnešní spekulace chci proto jen říci, že žádnou jinou než tu, kterou jsem již podal a prezident ji odmítl, jsem nepodal. Ve hře zůstává jen návrh na mé odvolání, a to je věc pana prezidenta a pana premiéra,“ napsal ve čtvrtek dopoledne Staněk na svém Twitteru.